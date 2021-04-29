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Нужно ли спасать белорусскую деревню?
Источник материала: UDF
На две проблемы, которые не дают развиваться белорусским регионам — недостаток финансовых и человеческих ресурсов и отсутствие настоящего местного самоуправления — обратил внимание эксперт в идейном подкасте
— 20-летний опыт показал, что сколько бы денег мы не вкладывали в деревню и сельское хозяйство, это чаще всего бесперспективно. Посмотрите, сколько уже денег потрачено на сельское хозяйство. Стоит ли это делать и дальше? – задается вопросом эксперт.
По его словам, развитие регионов – это вкладывание ресурсов в нужные точки роста. Однако власти делают ставку не на точечное развитие каких-то регионов, а на равномерное распределение ресурсов по всей стране, чтобы действовали хотя бы минимальные социальные стандарты.
— Это все социально ориентированное государство, и его результат мы видим в данных статистики. Почти все города за исключением Минска и еще нескольких показывают не рост, а убывание населения. И это касается не только малых городов, но и областных центров. Нам давно надо понять, что самое ценное, что у нас есть – это жители, – сказал Иван Щедренок.
Эксперт предлагает развивать в первую очередь субрегиональные центры – города с населением от 50 до 100 тысяч, а также работать над их транспортной доступностью. Таких городов в каждой области будет несколько, и они будут притягивать человеческий капитал.
—Речь не о том, что всех людей надо забрать из деревень и переселить в города, – пояснил Иван Щедренок. – Можно использовать европейский подход, когда развивается транспортная инфраструктура, и человек живет в сельской местности, но работает в городе. Он на поезде примерно за час добирается до своего рабочего места где-то в городе, где в принципе аккумулируется вся экономическая жизнь.
Деньги на развитие эксперт предлагает брать из налогов, а также использовать такие популярные во всем мире инструменты, как дешевые инфраструктурные кредиты и государственно-частное партнерство.
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Как остановить отток населения из глубинки и где взять на это деньги.
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