Источник материала: UDF





Беларусь обречена обеспечивать стратегические интересы России

Беларусь – единственная площадка для дружбы в разделенном мире

Национальные интересы vs интересы режима

Как стать международной площадкой для диалога, если диалога нет внутри страны?

Беларусь укрепляет стабильность или порождает конфликты в регионе?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь – островок стабильности или источник конфликтов в Восточной Европе? Эксперты поспорили, защищает ли белорусский режим национальные интересы или только свои собственные. И может ли Беларусь стать площадкой для диалога между...

Совет по международным отношениям "Минский диалог" и Фонд имени Фридриха Эберта представили общественности доклад «Роль и влияние малых стран в обеспечении мира и безопасности в Восточной Европе: пример Беларуси».Авторы доклада – Денис Мельянцов, Евгений Прейгерман и Сергей Богдан – обратили внимание, что для Беларуси на протяжении всей ее независимой истории характерно стремление к постоянным национальным интересам: сохранение суверенитета, социальной и политической стабильности, а также формирование «баланса» во внешней политике. Несмотря на внутриполитический кризис, эти интересы сохраняются и поныне.Достижение Беларусью своих национальных интересов ограничено необходимостью считаться с интересами России.«Беларусь граничит не просто с Россией, а с ее ядром с точки зрения плотности населения. Территория Беларуси представляет стратегическую важность для Российской Федерации и, соответственно, структурным ограничением для Беларуси является необходимость обеспечения интересов России», - сказал Денис Мельянцов.Отсюда вытекают все особенности внешней политики нашей страны, включая членство в ОДКБ и «решение о большой сделке между Минском и Москвой».«Суть этой большой сделки заключается в том, что Беларусь является союзником России и обеспечивает стратегические интересы России на своей территории, в обмен на эти услуги Беларусь получает экономическую и стратегическую поддержку со стороны России».Мельянцов отметил, что эта сделка была принята еще до прихода Лукашенко к власти и является «константой» белорусской внешней безопасности.Политический кризис после августа 2020 года повлиял на политику безопасности Беларуси, но стратегические интересы и структурные ограничения остались прежними, считают эксперты. «И вполне вероятно, что в ближайшем будущем мы увидим возврат к политике балансирования, которую мы наблюдали до кризиса», - полагает Денис Мельянцов.Поскольку Беларусь и другие «малые страны» находятся на границе двух больших политических блоков – НАТО и ОДКБ – они заинтересованы в деэскалации их противостояния. В период с 2014 по 2020 годы шло укрепление взаимодействия соседних малых стран, оказавшихся по разные стороны военно-политического раздела мира. И ключевая роль в этом процессе принадлежит Беларуси, уверен Евгений Прейгерман.Проблема, которая может помешать взаимодействию – это «невосприятие малыми странами внутри ОДКБ и НАТО политической субъектности друг друга. Из-за непризнания итогов выборов в Беларуси эта проблема выходит на первый план», - сказал эксперт.Беларусь должна остаться площадкой для инклюзивного диалога по вопросам национальной безопасности в регионе, потому что больше никто такой площадкой стать неспособен. Но это возможно «лишь в случае обеспечения легитимных интересов России в области национальной безопасности в регионе».«Если у России будут сомнения по поводу того, насколько эти интересы обеспечены, то, конечно, Беларусь не сможет выполнять такую функцию», - подчеркнул Евгений Прейгерман.Приглашенные на дискуссию эксперты раскритиковали некоторые положения доклада «Минского диалога».Валерий Карбалевич отметил, что нельзя объяснять особенности внешней политики страны только геополитикой и географией. На это влияют и другие факторы, в том числе структура экономики и природа политического режима.Что касается национальных интересов, аналитик обозначил проблему: «Есть национальные интересы государства, а есть интересы правящего режима, которые, в условиях, если режим авторитарный, далеко не совпадают. Иллюстрацией этой коллизии стали события 2020 года».Валерий Карбалевич сомневается, что для действующей власти главным приоритетом является «защита и сохранение независимости и суверенитета». Но напомнил, что Беларусь стала инициатором объединения с Россией в Союзное государство. А в августе-сентябре прошлого года Лукашенко попросил Путина ввести на территорию Беларуси подразделания Российской гвардии для защиты его власти.Валерий Карбалевич обратил внимание на вывод, звучащий в докладе: Беларусь в силу своего географического положения просто обречена на многовекторность, на то, чтобы балансировать между двумя центрами сил. Аналитик привел цитату из доклада: «Беларусь – единственный региональный актор, обладающий не только сильной собственной мотивацией, способствующей межблоковому взаимодействию, обусловленному особенностями географического и геостратегического положения». Также в докладе сказано, что в белорусской внешней политике «сохраняется объективный интерес игры на понижение эскалации».«Я задаю себе вопрос: «Почему только последние 6 лет, с 2014 по 2020 годы, Беларусь проводит политику многовекторности. Но ранее, фактически четверть столетия правления Александра Лукашенко, у нее была политика одновекторности? То есть сама история ставит под сомнение этот основополагающий нарратив», - отметил Валерий Карбалевич.Аналитик поставил под сомнение тезис, что Беларусь должна оставаться площадкой по вопросам национальной безопасности в регионе. Он напомнил, что за последнее время Лукашенко два раза обращался к теме украинского конфликта и публично заявил, что Россия в нем ведет себя правильно, а Украина – неправильно. А это для модератора, от которого ожидают нейтралитета, недопустимо.Валерий Карбалевич назвал иллюзией предположение о том, что «государство, которое отказывается вести диалог внутри страны, может способствовать организации диалога в регионе».«На сегодняшний день Беларусь является не столько фактором стабилизации в регионе, сколько фактором обострения конфликтов. И Россия использует это в своих интересах: вся эта история с мифическим заговором... У меня есть впечатление, что Россия более успешно капитализировала эту историю в своих национальных интересах, чем Беларусь».«В рамках существующего режима возвращение к многовекторности, к нормализации отношений с Западом маловероятно. Потому что белорусский режим, находясь во внутренней и внешней изоляции, считает наиболее успешной модель «осажденной крепости»: чем больше напряжения вне страны, тем больше возможности выжить. Отсюда все эти истории с заговорами, с джипами из Литвы – они вытекают из логики выживания».«Возможен ли выход из политического кризиса теми методами, которые предлагает белорусская власть – метод голой силы? Белорусская власть сама в это слабо верит. А без разрешения внутриполитического кризиса возвращение к внешней политике, которая была до 9 августа 2020 года, маловероятно. А значит, в рамках существующего политического режима очень маловероятно исполнение тех надежд, которые возлагают авторы доклада на позитивную роль Беларуси в регионе», - подытожил Валерий Карбалевич.