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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европарламент внес отключение России от SWIFT в проект резолюции Члены ЕП в проекте документа предлагают также отказаться от российских нефти и газа.

Европейский парламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.Как сообщается, члены ЕП в проекте документа предлагают также отказаться от российских нефти и газа, в том числе остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Такие меры предлагается принять в том случае, если Москва «продолжит агрессию на Украине». Россию также призывают прекратить «неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям».Отдельным пунктом значится предложение вводить отдельные санкции за коррупцию. В такие черные списки хотят включать российских олигархов.Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность создания в стране аналога SWIFT.26 апреля крупнейшая фракция Европейского парламента, Европейская народная партия, предложила отключить Россию от SWIFT.SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.