|
Европарламент внес отключение России от SWIFT в проект резолюции
Источник материала: UDF
Фото: Unsplash
Как сообщается, члены ЕП в проекте документа предлагают также отказаться от российских нефти и газа, в том числе остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Такие меры предлагается принять в том случае, если Москва «продолжит агрессию на Украине». Россию также призывают прекратить «неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям».
Отдельным пунктом значится предложение вводить отдельные санкции за коррупцию. В такие черные списки хотят включать российских олигархов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность создания в стране аналога SWIFT.
26 апреля крупнейшая фракция Европейского парламента, Европейская народная партия, предложила отключить Россию от SWIFT.
SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Члены ЕП в проекте документа предлагают также отказаться от российских нефти и газа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)