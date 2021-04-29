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Европарламент внес отключение России от SWIFT в проект резолюции

29.04.2021 06:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Европарламент внес отключение России от SWIFT в проект резолюции
Фото: Unsplash
Европейский парламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, члены ЕП в проекте документа предлагают также отказаться от российских нефти и газа, в том числе остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Такие меры предлагается принять в том случае, если Москва «продолжит агрессию на Украине». Россию также призывают прекратить «неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям».

Отдельным пунктом значится предложение вводить отдельные санкции за коррупцию. В такие черные списки хотят включать российских олигархов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность создания в стране аналога SWIFT.

26 апреля крупнейшая фракция Европейского парламента, Европейская народная партия, предложила отключить Россию от SWIFT.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.
 
 
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Члены ЕП в проекте документа предлагают также отказаться от российских нефти и газа.
 
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