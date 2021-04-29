Тест по реальным ценам на «двушки» в Минске. Сможете прикинуть стоимость жилья?

Источник материала: Tut.by

Цены на квартиры в Минске отличаются. И не только по каким-то логичным причинам вроде места расположения, ремонта, метража или этажа. Иногда вообще не очень понятно, как именно формируется стоимость недвижимости продавцом. REALTY.TUT.BY выбрал реальные объявления о продаже «двушек» в Минске и предлагает проверить вашу интуицию: сможете определить цену на глаз?