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Тест по реальным ценам на «двушки» в Минске. Сможете прикинуть стоимость жилья?
Источник материала: Tut.by
Цены на квартиры в Минске отличаются. И не только по каким-то логичным причинам вроде места расположения, ремонта, метража или этажа. Иногда вообще не очень понятно, как именно формируется стоимость недвижимости продавцом. REALTY.TUT.BY выбрал реальные объявления о продаже «двушек» в Минске и предлагает проверить вашу интуицию: сможете определить цену на глаз?
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Посмотрели, сколько просят продавцы за двухкомнатные квартиры в Минске. В центре и на окраинах, с разными ремонтами - сможете прикинуть стоимость?
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