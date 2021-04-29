Главный экологический драйвер Беларуси - международная климатическая повестка

Об этом говорится в «Обзоре инициатив по борьбе с изменением климата», подготовленном Центром экономических исследований BEROC.





В нем, в частности, говорится, что некоммерческая неправительственная немецкая организация Germanwatch ежегодно рассчитывает Индекс эффективности усилий в сфере защиты климата, который выступает одним из инструментов обеспечения прозрачности в международной климатической политике. Методология расчета индекса предполагает агрегирование четырнадцати индикаторов. При этом удельный вес показателей по выбросам парниковых газов в общей оценке составляет 40 %, и в равных долях по 20 % учитывается вес показателей развития возобновляемых источников энергии, использования энергии и оценки климатической политики. Традиционно первые три позиции рейтинга преднамеренно остаются свободными, так как до сих пор ни одна страна не предпринимает достаточно мер для предотвращения рисков изменения климата.





Климатические рейтинги

По оценкам 2021 г. в лидерах рейтинга много скандинавских стран: Швеция (4 место), Дания (6), Норвегия (8), Финляндия (11). Среди стран ЕАЭС, включенных в рейтинг, наивысшие оценки у Беларуси – 36 позиция. Россия и Казахстан занимают 52 и 55 место соответственно.













В обзоре также сообщается, что компания Bloomberg NEF (BNEF, 2021) опубликовала рейтинг стран «Группы двадцати» ZeroCarbon Policy Scoreboard, построенный на анализе их политики в области снижения выбросов парниковых газов. Оценка проводилась на основе 122 качественных и количественных показателей, характеризующих полноту, устойчивость и эффективность действующей политики. Согласно методологии расчета максимально возможный бал равен 100 %. Лидерами данного рейтинга являются Германия, Франция, Южная Корея, Великобритания и Япония. По оценкам экспертов, именно эти государства реализовали большее количество эффективных мер климатической политики, а также установили целевые показатели нулевых выбросов к 2050 г., что является положительным сигналом для бизнеса и стимулирует практическое внедрение проектов направленных на снижение выбросов парниковых газов в различных отраслях экономики.





После рассмотрения страновых кейсов по борьбе с изменениями климата и инструментария по борьбе с выбросами парниковых газов, в обзоре делается вывод, что общим для экологической политики всех стран является признание глобальной проблемы изменения климата и ее негативного воздействия на природу, здоровье человека, миграцию трудовых ресурсов, состояние различных отраслей экономики и др.





Для их решения во многих государствах приняты национальные стратегии в области сокращения выбросов парниковых газов антропогенной природы, разработаны комплексные меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к его изменениям, а также реализуются конкретные меры, направленные на решение данной проблемы, включены в «зеленую» повестку и программы развития сельского хозяйства, энергетики, лесного хозяйства, транспорта и других отраслей. Активно внедряются меры экономического сокращения выбросов парниковых газов – системы торговли выбросами и «углеродные налоги».





Белорусская специфика





«Возрастание углеродного протекционизма является потенциальной угрозой белорусским производителям-экспортерам, которые будут вынуждены уплачивать дополнительные сборы при поставках товаров и услуг на внешние рынки, где действует высокий углеродный налог», - говорится в обзоре.





Там отмечается, что Беларусь не является мировым лидером в реализации климатической политики, хотя в целом не остается в стороне глобального климатического движения:





- указом президента Республики Беларусь от 20 сентября 2016 г. № 345 «О принятии международного договора» Республика Беларусь присоединилась к Парижскому соглашению, принятому на 21-й сессии Конференции Сторон РКИК ООН в Париже 12 декабря 2015 г.;

- реализуются мероприятия направленные на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним, в рамках Государственной программы мер по смягчению последствий изменения климата на 2013-2020 гг., Национального плана действий по предотвращению деградации земель 2016-2020 гг., Плана мероприятий по реализации положений Парижского соглашения, планов по смягчению последствий изменения климата на местном и отраслевом уровне и др.;

- разрабатывается Стратегия долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов на период до 2050 г.





«В условиях относительной устойчивости к климатическим изменениям в текущем краткосрочном периоде, преобладании традиционных секторов экономики перед «зелеными», неготовности большей части производителей и потребителей увеличивать расходы ради сохранения климата внутренних предпосылок в Беларуси для усиления климатической повестки достаточно мало. Основным драйвером таких изменений выступает усиление международной климатической повестки, так как страна участвует в основных международных соглашениях по климату и как страна с экспортоориентированной экономикой должна учитывать климатические инициативы основных торговых партнеров», - констатируется в обзоре.