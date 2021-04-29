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В Минске водитель бросил каршеринговый авто прямо на проспекте, его протаранил грузовик
Источник материала: Партизан
В Минске арендадор каршерингового автомобиля бросил машину прямо посреди проспекта Независимости, чем спровоцировал ДТП. Вероятно, в машине закончился бензин.
Авария произошла в районе Восточного (Московского) кладбища. Как рассказали в ГАИ Минска, водитель грузового "Пежо" двигался по проспекту Независимости на выезд из города – по направлению к МКАД и не успел среагировать на стоявший в третьей полосе каршеринговый автомобиль "Фольксваген", врезавшись в легковушку.
От удара каршеринговую машину выбросило на встречку. К счастью, в аварии никто не пострадал.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливается водитель легковушки,
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В Минске арендадор каршерингового автомобиля бросил машину прямо посреди проспекта Независимости, чем спровоцировал ДТП. Вероятно, в машине закончился бензин.
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