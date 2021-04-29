ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске водитель бросил каршеринговый авто прямо на проспекте, его протаранил грузовик

29.04.2021 08:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске арендадор каршерингового автомобиля бросил машину прямо посреди проспекта Независимости, чем спровоцировал ДТП. Вероятно, в машине закончился бензин.

В Минске водитель бросил каршеринговый авто прямо на проспекте, его протаранил грузовик
Авария произошла в районе Восточного (Московского) кладбища. Как рассказали в ГАИ Минска, водитель грузового "Пежо" двигался по проспекту Независимости на выезд из города – по направлению к МКАД и не успел среагировать на стоявший в третьей полосе каршеринговый автомобиль "Фольксваген", врезавшись в легковушку.



От удара каршеринговую машину выбросило на встречку. К счастью, в аварии никто не пострадал.



Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливается водитель легковушки, пишет interfax.by.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске арендадор каршерингового автомобиля бросил машину прямо посреди проспекта Независимости, чем спровоцировал ДТП. Вероятно, в машине закончился бензин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тест по реальным ценам на «двушки» в Минске. Сможете прикинуть стоимость жилья?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by