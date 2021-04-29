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Одолжить деньги, не выходя из дома. Собрали актуальные онлайн-кредиты

29.04.2021 08:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Удобным и актуальным вариантом кредитования могут стать онлайн-кредиты. Заявка подается через интернет-сервисы без посещения офиса, а в случае одобрения деньги зачисляются на карту или текущий счет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких банках есть «удаленные» кредиты, и на каких условиях они оформляются.


Собранные в обзоре кредиты оформляются и выдаются онлайн через банковские сервисы удалённого доступа, такие как мобильное приложение или интернет-банкинг, затем перечисляются на карту или текущий счет клиента. Мы не рассматривали овердрафт-кредиты, кредитные карты, кредиты для определенных категорий клиентов (зарплатных, VIP и тд), а также оффлайн-кредиты с возможностью подачи предварительной заявки онлайн или по телефону. Исключены онлайн-кредиты, которые предоставляются для покупок в определённых магазинах. Данные актуальны по состоянию на 18:00 28 апреля 2021.

Онлайн-кредиты сейчас выдают шесть банков. С февраля число банков, где можно взять такой кредит, не изменилось.

Банк, кредит

Ставка (изменение); срок; сумма

Справка о доходах; срок рассмотрения заявки; карта банка и другие условия; способ погашения

Альфа-Банк,
Онлайн-кредит

29,9% (без изменений); от 6 до 60 месяцев; до 10 000 BYN.

без справки о доходах; мгновенное рассмотрение и зачисление денег; наличие текущего счета в банке, открытого не ранее 30 дней до подачи заявки; аннуитет.

Банк Дабрабыт,
«На Личное» Online

24,99% (-5 п. п); от 13 до 60 месяцев; до 7000 BYN.

без справки о доходах; до 1 часа, зачисление в течение 1 рабочего дня; карта/текущий счет будут открыты при одобрении кредита автоматически; дифференцированный платеж.

Банк ВТБ,
Потребительский кредит онлайн

26,9% (без изменений); от 13 до 60 месяцев; от 100 до 5000 BYN.

без справки о доходах; рассмотрение заявки и перечисление суммы кредита в течение суток; текущий счет в банке (в том числе новый); деньги можно перевести через ЕРИП на карту другого банка без комиссии или снять со счета в отделении банка; аннуитет.

Белагропромбанк,
Онлайн-кредит

20,75% (-4,25 п. п); до 3 лет; от 100 до 10 000 BYN.

до 2 500 BYN без справки о доходах; до 3 рабочих дней; клиент банка, имеющий дебетовую карту; дифференцированный платеж.

БПС-Сбербанк,
Без границ в online!

25% (без изменений); от 1 года до 5 лет; от 300 до 10 000 BYN.

без справки о доходах; до 1 дня, зачисление на следующий день; бесплатная виртуальная карта, оформление около 40 минут; аннуитет.

Цептер Банк,
Онлайн кредит

26,9% (без изменений); до 24 месяцев; от 500 до 3000 BYN.

без справки о доходах; 24 часа, зачисление на следующий день; от 2 BYN ежемесячно за обслуживание карты; дифференцированный платеж.

Банк, кредит

Ставка (изменение); срок; сумма

Справка о доходах; срок рассмотрения заявки; карта банка и другие условия; способ погашения

Альфа-Банк,
Онлайн-кредит

29,9% (без изменений); от 6 до 60 месяцев; до 10 000 BYN.

без справки о доходах; мгновенное рассмотрение и зачисление денег; наличие текущего счета в банке, открытого не ранее 30 дней до подачи заявки; аннуитет.

Банк Дабрабыт,
«На Личное» Online

24,99% (-5 п. п); от 13 до 60 месяцев; до 7000 BYN.

без справки о доходах; до 1 часа, зачисление в течение 1 рабочего дня; карта/текущий счет будут открыты при одобрении кредита автоматически; дифференцированный платеж.

Банк ВТБ,
Потребительский кредит онлайн

26,9% (без изменений); от 13 до 60 месяцев; от 100 до 5000 BYN.

без справки о доходах; рассмотрение заявки и перечисление суммы кредита в течение суток; текущий счет в банке (в том числе новый); деньги можно перевести через ЕРИП на карту другого банка без комиссии или снять со счета в отделении банка; аннуитет.

Белагропромбанк,
Онлайн-кредит

20,75% (-4,25 п. п); до 3 лет; от 100 до 10 000 BYN.

до 2 500 BYN без справки о доходах; до 3 рабочих дней; клиент банка, имеющий дебетовую карту; дифференцированный платеж.

БПС-Сбербанк,
Без границ в online!

25% (без изменений); от 1 года до 5 лет; от 300 до 10 000 BYN.

без справки о доходах; до 1 дня, зачисление на следующий день; бесплатная виртуальная карта, оформление около 40 минут; аннуитет.

Цептер Банк,
Онлайн кредит

26,9% (без изменений); до 24 месяцев; от 500 до 3000 BYN.

без справки о доходах; 24 часа, зачисление на следующий день; от 2 BYN ежемесячно за обслуживание карты; дифференцированный плате.

На каких условиях предоставляются онлайн-кредиты

  • С февраля процентная ставка по кредитам снизилась в двух банках: на 4,25 п.п. в Белагропромбанке и на 5 п.п. в Банке Дабрабыт. Стоимость кредитов в других четырёх банках не изменилась
  • Оформить онлайн-кредит можно под ставки от 20,75% в Белагропромбанке до 29,9% в Альфа-Банке;
  • По суммам действуют следующие ограничения: в зависимости от банка одолжить можно до 3−10 тысяч рублей. С момента последнего обзора Альфа-Банк увеличил максимальную сумму с 5 до 10 тысяч рублей;
  • Срок кредитования не превышает 2−5 лет. Самые «короткие» варианты в Цептер Банке и Белагропромбанке. В других банках погашать кредит можно до 5 лет;
  • Не все кредиты будут доступны для новых клиентов банка. В Альфа-Банке текущий счёт клиента должен быть «старше» 30 дней, а в Цептер Банке для получения кредита необходима пластиковая карта банка. К слову, ее оформление займет около 7 дней.
  • По онлайн-кредитам рассмотрение заявки и перечисление денег чаще всего занимает не более суток.

Взять 5 тысяч рублей на 3 года: сколько будет стоить

Рассчитаем возможности кредитования в по самому дешевому и самому дорогому кредиту.

В Белагропромбанке при сумме кредитования в 5 тысяч рублей доход должен быть не менее 573 рублей. Максимальный платёж будет равен примерно 228 рублей и далее будет уменьшаться ежемесячно.

Чтобы взять в кредит эту же сумму на 3 года в Альфа-Банке зарабатывать нужно не менее 504 рублей. Ежемесячный платеж будет постоянным и составит 212 рублей.

 
 
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких банках есть «удаленные» кредиты, и на каких условиях они оформляются.
 
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