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Александра Саснович не пробилась в основную сетку турнира ВТА в Мадриде

29.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка Александра Саснович (N 92 ВТА) в решающем матче квалификации в основную сетку турнира ВТА в Мадриде потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд (59) со счетом 6:4, 1:6, 0:6.



Матч продолжался 2 часа 5 минут, пишет Прессбол.
 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович (N 92 ВТА) в решающем матче квалификации в основную сетку турнира ВТА в Мадриде потерпела поражение от немки Лауры...
 
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