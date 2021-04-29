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Александра Саснович не пробилась в основную сетку турнира ВТА в Мадриде
Источник материала: Партизан
Белорусская теннисистка Александра Саснович (N 92 ВТА) в решающем матче квалификации в основную сетку турнира ВТА в Мадриде потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд (59) со счетом 6:4, 1:6, 0:6.
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Белорусская теннисистка Александра Саснович (N 92 ВТА) в решающем матче квалификации в основную сетку турнира ВТА в Мадриде потерпела поражение от немки Лауры...
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