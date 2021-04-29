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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ»
Источник материала: Навiны
Во втором полуфинале Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» одержал в гостях волевую победу нал «ПСЖ».
Хозяева первыми открыли счет — Маркиньос (15-я минута). Гости забивали во второй половине матча: Де Брёйне (64-я) и Марез (71-я).
Напомним, в первом полуфинале
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Во втором полуфинале Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» одержал в гостях волевую победу нал «ПСЖ».
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