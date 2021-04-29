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Вслед за Маркл: актер-трансгендер Эллиот Пейдж дал интервью Опре Уинфри

29.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Актер-трансгендер Эллиот Пейдж дал первое интервью после своего каминг-аута: откровенная беседа состоялась в студии ведущей Опры Уинфри.

И пока в США принимают всевозможные проекты о борьбе с трансгендерами вроде частичного отказа в медицинском обслуживании, один из самых знаменитых представителей в среде трансгендеров-актеров Эллиот Пейдж не хочет сдаваться, о чем свидетельствует тизер его интервью на американском телевидении.

После громкого объявления о смене пола Пейдж решил дать первое откровенное интервью Опре Уинфри, которое зрители увидят 30 апреля.

"Беседа с Опрой - это шанс использовать широкую платформу, чтобы честно рассказать о своем опыте и ресурсах - вроде терапии или хирургии, которые помогли мне выжить и продолжить жить своей жизнью", - рассказал Пейдж.

Также актер подчеркнул: перед тем, как рассказать о смене пола, он уже чувствовал огромную поддержку и любовь, но это не мешало ему предвидеть такую же волну критики и ненависти в своей адрес. Напомним, что до того, как стать трансгендером, актриса Эллен Пейдж прославилась как звезда фильмов "Начало" и "Джуно".

 
 
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Откровенный выпуск еще не вышел на телеэкраны, но, как и в случае с герцогами Сассекскими, уже произвел настоящий фурор в сети.
 
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