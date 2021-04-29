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Лепехин: передача полномочий президента имеет смысл в нескольких случаях
29.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
В ситуации, когда в условиях президентской республики в Беларуси никакие другие ветви власти не могут стать наравне с президентом, перераспределение полномочий на самом деле означает перераспределение ответственности, отметил Лепехин.
"В этом плане сегодня есть смысл для Лукашенко ответственность перераспределять, делать ее более коллективной, поскольку все шишки и претензии сегодня адресованы главе государства, который контролирует все, всем управляет и имеем максимум полномочий, заявления что какие-то полномочия передаются правительству, в частности, назначение кадров, администрирование что-то еще, в этом плане часть ответственности за происходящее в стране ложится на правительство", ― рассуждает эксперт.
Баланс власти
Во-вторых, перераспределение полномочий имеет смысл, когда власти выходят с предложением о реформе политической системы , когда видно, что система баланса между основными ветвями власти принципиально меняется.
"Например, помимо трех ветвей власти появляется, допустим четвертая, ― гражданская власть. Во многих постсоветских странах, включая Беларусь, это достаточно актуально. Почему у нас различные гражданские структуры в условиях развития информационного общества находятся за пределами принятия решений?" ― отмечает политолог.
Пока же как в Беларуси, так и в России ключевой остается одна ветвь власти ― исполнительная, остальные играют подчиненную роль, "поэтому я не вижу каких-то принципиальных возможных изменений в белорусской политической системе, поскольку условия для этого сегодня не просматриваются", резюмирует эксперт.
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