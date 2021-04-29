Лепехин: передача полномочий президента имеет смысл в нескольких случаях

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Лепехин: передача президентских полномочий имеет смысл в нескольких случаях

О том, что ряд полномочий президента Беларуси может отойти правительству, заявил накануне председатель Конституционного суда, глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич на третьем ее заседании, при этом он добавил, что не видит необходимости менять президентскую форму правления в Беларуси.

В ситуации, когда в условиях президентской республики в Беларуси никакие другие ветви власти не могут стать наравне с президентом, перераспределение полномочий на самом деле означает перераспределение ответственности, отметил Лепехин.

"В этом плане сегодня есть смысл для Лукашенко ответственность перераспределять, делать ее более коллективной, поскольку все шишки и претензии сегодня адресованы главе государства, который контролирует все, всем управляет и имеем максимум полномочий, заявления что какие-то полномочия передаются правительству, в частности, назначение кадров, администрирование что-то еще, в этом плане часть ответственности за происходящее в стране ложится на правительство", ― рассуждает эксперт.

Баланс власти

Во-вторых, перераспределение полномочий имеет смысл, когда власти выходят с предложением о реформе политической системы , когда видно, что система баланса между основными ветвями власти принципиально меняется.

"Например, помимо трех ветвей власти появляется, допустим четвертая, ― гражданская власть. Во многих постсоветских странах, включая Беларусь, это достаточно актуально. Почему у нас различные гражданские структуры в условиях развития информационного общества находятся за пределами принятия решений?" ― отмечает политолог.

Пока же как в Беларуси, так и в России ключевой остается одна ветвь власти ― исполнительная, остальные играют подчиненную роль, "поэтому я не вижу каких-то принципиальных возможных изменений в белорусской политической системе, поскольку условия для этого сегодня не просматриваются", резюмирует эксперт.

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