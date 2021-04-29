Счастливы вместе: новые снимки Кейт Миддлтон в объятиях мужа растрогали сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новые снимки принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон заставили британцев прослезиться: по случаю 10-й годовщины свадьбы пара выпустила два нежных портрета.

История отношений Миддлтон и принца началась еще в университете и продолжается по сей день. За последние годы пара пережила всевозможные взлеты и падения: рождение наследников, отречение принца Гарри, конфликты с Меган Маркл, смерть принца Филиппа и многое другое. 29 апреля пара отмечает 10-ю годовщину своей свадьбы.

В честь этого возможные будущие король и королева опубликовали новую, романтическую фотосессию в Instagram: кадры, на которых Миддлтон позирует в объятиях принца Уильяма произвели фурор среди поклонников.

Снимки были сделаны в начале недели в семейном особняке в Кенсингтонском дворце, а их создателем стал известный британский фотограф Крис Флойд.

Для столь очаровательной фотосессии Миддлтон выбрала небесно-голубое платье от Ghost, которое надевала во время официальной поездки в Пакистан в 2019 году, в очередной раз проявив осознанность в отношении моды.

Напомним, что недавно Миддлтон и принц посетили Вестминстерское аббатство, где в 2011 году состоялась их свадьба. Идеально продуманный образ герцоги в этот день восхитил поклонников.

Читайте также: