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Счастливы вместе: новые снимки Кейт Миддлтон в объятиях мужа растрогали сеть
29.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Новые снимки принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон заставили британцев прослезиться: по случаю 10-й годовщины свадьбы пара выпустила два нежных портрета.
История отношений Миддлтон и принца началась еще в университете и продолжается по сей день. За последние годы пара пережила всевозможные взлеты и падения: рождение наследников, отречение принца Гарри, конфликты с Меган Маркл,
В честь этого возможные будущие король и королева опубликовали новую, романтическую фотосессию в Instagram: кадры, на которых Миддлтон позирует в объятиях принца Уильяма произвели фурор среди поклонников.
Снимки были сделаны в начале недели в семейном особняке в Кенсингтонском дворце, а их создателем стал известный британский фотограф Крис Флойд.
Для столь очаровательной фотосессии Миддлтон выбрала небесно-голубое платье от Ghost, которое надевала во время официальной поездки в Пакистан в 2019 году, в очередной раз проявив осознанность в отношении моды.
Напомним, что недавно Миддлтон и принц посетили Вестминстерское аббатство, где в 2011 году состоялась их свадьба. Идеально
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Романтическая фотосессия в честь 10-й годовщины свадьбы королевской пары стала лучшим подарком для всех поклонников.
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