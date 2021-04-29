Умер Хохотун — герой мема (видео)

Источник материала: Onliner

Испанский комик Хуан Хоя Борха скончался после продолжительной болезни, сообщает издание Vice. Он стал широко известен по выступлению на одной из телепередач, где смеется в своеобразной и (очень заразительной) манере.

Борхе было 65 лет. Он долгое время болел, а в сентябре прошлого года комику ампутировали ногу из-за проблем с сосудами.

В видео, которое стало вирусным, Борха рассказывает историю из своей молодости: он работал в заведении на пляже и оставил грязную посуду отмокать в море, а ее смыло при отливе.