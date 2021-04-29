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Умер Хохотун — герой мема (видео)
Источник материала: Onliner
Испанский комик Хуан Хоя Борха скончался после продолжительной болезни, сообщает издание Vice. Он стал широко известен по выступлению на одной из телепередач, где смеется в своеобразной и (очень заразительной) манере.
Борхе было 65 лет. Он долгое время болел, а в сентябре прошлого года комику ампутировали ногу из-за проблем с сосудами.
В видео, которое стало вирусным, Борха рассказывает историю из своей молодости: он работал в заведении на пляже и оставил грязную посуду отмокать в море, а ее смыло при отливе.
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Испанский комик Хуан Хоя Борха скончался после продолжительной болезни, сообщает издание Vice. Он стал широко известен по выступлению на одной из телепередач, где...
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