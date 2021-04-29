ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер Хохотун — герой мема (видео)

29.04.2021 09:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Испанский комик Хуан Хоя Борха скончался после продолжительной болезни, сообщает издание Vice. Он стал широко известен по выступлению на одной из телепередач, где смеется в своеобразной и (очень заразительной) манере.

Борхе было 65 лет. Он долгое время болел, а в сентябре прошлого года комику ампутировали ногу из-за проблем с сосудами.

В видео, которое стало вирусным, Борха рассказывает историю из своей молодости: он работал в заведении на пляже и оставил грязную посуду отмокать в море, а ее смыло при отливе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испанский комик Хуан Хоя Борха скончался после продолжительной болезни, сообщает издание Vice. Он стал широко известен по выступлению на одной из телепередач, где...
 
Новости дня
Новости разные
 
На 400 фур за три дня: очереди на границе становятся меньше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by