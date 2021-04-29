Обзор внутриканальных наушников Huawei FreeBuds 4i

Источник материала: Onliner Huawei продолжает планомерно развивать линейку компактных наушников FreeBuds. Недавно у нас на обзоре побывали очень приличные по всем параметрам «прошки», а сегодня — более доступная модель 4i, которая продолжает традиции предшественников в виде 3/3i.

Как все выглядит

Футляр Huawei FreeBuds 4i своей формой напоминает речную гальку. Есть светодиодный индикатор зарядки и кнопка активации Bluetooth.

Если сжать чехол, крышка слегка поскрипывает. Открывается она легко, а доводчик помогает откинуть ее в крайнее положение. Однако стоит чуть наклонить футляр, и крышка захлопывается.





Пластик и кейса, и наушников одинаковый — глянцевый, тактильно приятный. Сам футляр легко помещается в любой карман. Однако из-за небольшого веса, округлой формы и скользкого материала он может незаметно выпасть и потеряться.

В целом наушники как наушники. Плюс-минус они сейчас все похожи, а отличия между дорогими и дешевыми в первую очередь тактильные. FreeBuds 4i не ощущаются дешевыми, это вполне уровень AirPods.





Комфорт и управление

Уже ставшая классической форма наушников и три пары амбушюр в комплекте гарантируют широкий охват потенциальных покупателей. FreeBuds 4i универсальны по форме и посадке — подойдут всем, у кого уши более-менее стандартной формы.

А вот вынимать наушники из кейса не очень удобно. Сильные магниты прочно удерживают их, а пальцам зацепиться особо не за что. Приходится изгаляться и выкручиваться.





Управление реализовано проще простого. Оно сенсорное и реагирует на прикосновение к соответствующей зоне на корпусе наушников. Однако, чтобы исключить ложные срабатывания, разработчики убрали единичные тапы. Гениально! С помощью двойного касания можно принять вызов или поставить на паузу текущий трек. А касание и удержание приведет по порядку к включению режима шумоподавления, а затем прозрачности.

При желании по мелочи поменять что-то в управлении можно сделать это в настройках приложения на смартфоне. Правда, все равно остаются только два метода воздействия: двойное нажатие и удержание.





Подключить FreeBuds 4i проще всего к смартфонам Huawei и Honor. Достаточно открыть крышку футляра, и на экране телефона появится предложение создать пару. Для остальных есть кнопка на корпусе чехла, которая включает Bluetooth.

Звук

Для оценки качества звучания в отдельных жанрах я взял пять «контрольных» треков, по которым оценивал и множество других наушников. За рок отдувались Muse с композицией Starlight, попса со щепоткой электронщины была представлена песней Dreamland из альбома Pet Shop Boys, джаз — треком Joyous от Shabaka and the Ancestors. Плюс классика в лице Вивальди и немного легкой «колбасы» в виде Blah Blah Blah от Армина ван Бюрена.

Звучание FreeBuds 4i можно охарактеризовать одним словом — сбалансированное. Любителям низких частот их может не хватить, но это уже совсем не FreeBuds 3 , где, казалось, басов нет вообще. Здесь низкие частоты хорошо проявляют себя. Единственное, слегка не хватает сочности, которая присутствует в FreeBuds Pro .





Возможно, было решено не выпячивать басы, чтобы как раз обеспечить максимально возможную универсальность. Потому что в более спокойных треках FreeBuds 4i совсем хороши, низов чуть не хватило лишь ван Бюрену. Зато они не забивают собой всю композицию.

Мне понравилось, как звучат FreeBuds 4i. При непосредственном сравнении они, конечно, отстают от более дорогих моделей, но в своем сегменте отрабатывают каждую копейку. От недостатков FreeBuds 3 не осталось и следа.

Активный шумодав

Во время обзора FreeBuds 3 мы сетовали, что активное шумоподавление в этих наушниках заявлено сугубо номинально. Фоном накладывался легкий шум — и больше ничего, никакого приглушения окружающих звуков.

В FreeBuds 4i активный шумодав не только заявлен, но и работает. Он не такой продвинутый, как в AirPods Pro или тех же FreeBuds Pro . Система работает чересчур аккуратно, словно стесняясь слишком сильно оглушать пользователя. Этакий лайтовый вариант для тех, у кого от жесткого шумоподавления «прошек» болит голова.





Есть и режим прозрачности. Опять же работает он не так выразительно, как в AirPods Pro и FreeBuds Pro. Если те наушники делают окружающий звук заметно громче, чем он есть в реальности, создавая эффект слухового аппарата, то у 4i слышимость в режиме прозрачности примерно такая же, как и вовсе без наушников.

FreeBuds 4i точно не гонятся за званием передовой гарнитуры с лучшим в мире шумодавом. Эффект от него здесь есть, но не стоит возлагать на него большие надежды.

Автономность и зарядка

Емкость батареи футляра составляет 215 мА·ч, а каждого наушника — 55 мА·ч. То есть кейс позволяет дважды зарядить гарнитуру.

Производитель обещает до 10 часов непрерывного прослушивания музыки. Во время наших тестов на полной громкости и с включенным шумодавом наушники попросились на зарядку почти через 6 часов. С учетом емкости кейса общая автономность составляет около 18 часов.





Беспроводной зарядки не предусмотрено, поэтому — только кабель Type-C. Всего на восполнение энергии уходит порядка часа.

Huawei FreeBuds 4i — универсальные наушники по доступной цене. В чем-то они уступают более дорогим моделям с приставкой Pro в названии, но, думаю, в целом по качеству звучания удовлетворят почти всех. Активный шумодав есть и работает, режим прозрачности присутствует, музыку слушать приятно, причем любых жанров. А что еще надо?

Благодарим офис Huawei в Беларуси за предоставленные на тест наушники.

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