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Apple заработала 89,6 миллиарда долларов за квартал

29.04.2021 09:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple опубликовала финансовые показатели за второй квартал текущего года. Доход компании составил $89,6 миллиарда — это на 54% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Международные продажи составили 67% от квартального дохода. Чистая прибыль на акцию за квартал составила 1,4 доллара. Совет директоров выплатит дивиденды в размере 22 центов на акцию обыкновенных акций Apple, рост составил 7%. Совет директоров также увеличил существующую программу выкупа акций на 90 миллиардов долларов.

— Мы переживаем период уникальных инноваций во всей линейке наших продуктов, постоянно уделяя внимание тому, как мы можем помочь нашим командам и сообществам, частью которых мы являемся, с честью выйти из пандемии в будущий мир, который будет лучше дня сегодняшнего. Это находит отражение во всем, что мы делаем — от совершенно новых iMac, iPad Pro и таких инициатив, как 8 гигаватт новой чистой энергии, которую мы поможем вернуть в энергетическую цепочку, до наших инвестиций в размере 430 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих 5 лет, — отметил глава Apple Тим Кук.

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Apple опубликовала финансовые показатели за второй квартал текущего года. Доход компании составил $89,6 миллиарда — это на 54% выше по сравнению с аналогичным периодом...
 
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