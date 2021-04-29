Европарламент утвердил соглашение о торговле между ЕС и Великобританией после Brexit

Источник материала: ОНТ

«Провал для обеих сторон, но это лучше, чем ничего». Так координатор Европарламента по Brexit охарактеризовал соглашение между Евросоюзом и Великобританией после выхода королевства из состава ЕС.

Европейский парламент одобрил его после голосования. Договор о торговле и сотрудничестве многие называют «исторической ошибкой». Долгосрочные последствия Brexit еще предстоит оценить, но потери уже подсчитывают обе стороны. Оптимизм участников вызывает лишь возможность оставить в прошлом недавние споры и взаимные упрёки между Лондоном и Брюсселем.

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