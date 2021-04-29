Гид по Беларуси: ТОП незаезженных мест по областям

Источник материала: ОНТ

Как поется в песне, «Не нужен нам берег турецкий!». Самое время открыть для себя красоты и достопримечательности своей страны. А то бывают истории, когда человек родился, например, В Гродненской области, побывал в Испании, Турции, Германии, а в Гомельской области ни разу и не был. Присматриваемся к своим местам.

Брестскую область называют первым бастионом страны. И неспроста – именно здесь находятся уникальные исторические и природные памятники. А мы советуем съездить на Ольманские болота в Столинском районе. Интересно, что в 60-х годах прошлого века здесь находился авиаполигон, так что на дне болот до сих пор лежат неразорвавшиеся снаряды.

В Витебской области расположены уникальные природные памятники. Один из них – национальный парк «Браславские озера». В самом Витебске на улице Покровской обязательно загляните в дом, где родился знаменитый художник Марк Шагал. В доме-музее почти нет его вещей, зато можно погрузиться в атмосферу Витебска конца XIX века.

Западный регион Беларуси – Гродненская область – известен великолепными замками, дворцами и храмами. А мы рекомендуем посмотреть на Коложскую церковь. Ее возвели у Замковой горы в Гродно еще в XI веке. Церковь снаружи не имеет отделки, так что можно увидеть все инженерные решения. Постройка стоит на берегу Немана. Оттуда открывается просто прекрасный вид.

Визитка Гомельской области – это национальный парк «Припятский». В числе других знаменитых достопримечательностей региона – музей старообрядчества в Ветке. Еще в XVII веке этот город заселили староверы. Здесь их никто не беспокоил, так что здесь до наших дней прекрасно сохранились старообрядческие иконы, рукописи и печатные книги того времени, ткань и предметы обихода.

Минская область – самый большой регион Беларуси, который изобилует достопримечательностями. Среди самых интересных – музей народной архитектуры и быта в Озерце. Музей под открытым небом отражает старинную застройку трех регионов Беларуси: Центральной части, Поозерья и Поднепровья. Здесь сохранились церковь, приходская школа, мельница, баня и крестьянские дома.

Среди достопримечательностей Могилевской области – дворцово-парковый ансамбль в Жиличах. Он перенес две мировые войны, но дошел до наших дней в прекрасном состоянии. Еще одно уникальное сооружение – Бобруйская крепость. В одном из фортов есть камера в форме яйца – заключенные сходили с ума после месяца заточения. Сейчас же крепость – это семь бастионов, которые расположены на протяжении нескольких километров.

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