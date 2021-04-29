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Слушания о территориальной целостности и народном единстве Беларуси пройдут в Палате представителей

29.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Слушания о территориальной целостности и народном единстве Беларуси пройдут в Палате представителей

Единение народа и неделимость родной земли. Сегодня в парламенте пройдут слушания о территориальной целостности и народном единстве Беларуси. Депутаты обсудят историко-правовые аспекты воссоединения земель в составе БССР.

Международные и геополитические последствия событий сентября 1939 года, история и современность белорусско-польских отношений – в центре внимания. Также затронут историческое наследие и обсудят недопустимость героизации нацизма. Всё это необходимо для сохранения мира и единства в нашей стране. 

Отдельное внимание на слушаниях уделят роли Рижского мирного договора, как известно, он разделил республику на части, после чего Беларусь к единству возвращалась долго. И сегодня вопрос вновь актуален. В свете внешнего давления сохранить целостность и суверенитет – это сейчас главная задача нашей страны. 

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Единение народа и неделимость родной земли. Сегодня в парламенте пройдут слушания о территориальной целостности и народном единстве Беларуси. Депутаты обсудят...
 
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