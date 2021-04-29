Слушания о территориальной целостности и народном единстве Беларуси пройдут в Палате представителей

Источник материала: ОНТ

Единение народа и неделимость родной земли. Сегодня в парламенте пройдут слушания о территориальной целостности и народном единстве Беларуси. Депутаты обсудят историко-правовые аспекты воссоединения земель в составе БССР.

Международные и геополитические последствия событий сентября 1939 года, история и современность белорусско-польских отношений – в центре внимания. Также затронут историческое наследие и обсудят недопустимость героизации нацизма. Всё это необходимо для сохранения мира и единства в нашей стране.

Отдельное внимание на слушаниях уделят роли Рижского мирного договора, как известно, он разделил республику на части, после чего Беларусь к единству возвращалась долго. И сегодня вопрос вновь актуален. В свете внешнего давления сохранить целостность и суверенитет – это сейчас главная задача нашей страны.

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