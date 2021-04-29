Джентльмены удачи, Служебный роман... Где снимались культовые советские фильмы?

Источник материала: ОНТ

Туристы, приезжающие в Москву порой и не задумываются о том, насколько богатую и интересную историю имеет каждая столичная улочка. Долгие годы Москва являлась самой дорогой декорацией в истории советской киноиндустрии. Здесь было снято более сотни художественных фильмов. Вот некоторые из них.

«Иван Васильевич меняет профессию»



Фото: newvz.ru

Знаменитая комедия Леонида Гайдая о молодом советском изобретателе машины времени Шурике снималась недалеко от станции метро «Павелецкая», в жилом доме №13/15 на Новокузнецкой улице. Многоэтажка построена в стиле конструктивизм и выглядит сегодня точно также, как и в фильме, разве что нет там больше магазина электроники.

Интересный факт. Когда царь Иван Грозный выходит на балкон в квартире Шурика и произносит свою легендарную фразу «Красота-то какая! Лепота!», это было снято не на Новокузнецкой улице, а с высотки, расположенной на Новом Арбате.

«Служебный роман»



Фото: domkino.tv

После того, как эта романтическая комедия вышла в прокат, в нее влюбился весь Советский союз. Фразы любимых героев стали цитатами, которыми пользуются до сих пор. На протяжении фильма зрители наблюдали за тем, как разворачивались события практически все время в одном и том же месте – в здании таинственного статистического учреждения. На самом деле съемки велись в разных местах. Одним из них было здание нынешнего Федерального агентства морского и речного флота, который расположен по адресу ул. Петровка, №3/6.

«Усатый нянь»



Фото: 1tv.com

Обаятельный Кеша Четвергов из кинофильма «Усатый нянь» пытался привлечь внимание симпатичной барышни, совершая лихие маневры на мотоцикле. По закону подлости он врезался в подъезд многоэтажного жилого дома. Здание расположено прямо напротив легендарной памятника «Рабочего и колхозницы» по адресу проспект Мира, дом 184, корпус 2.

«Покровские ворота»



Фото: id77.livejournal.com

Двухсерийный фильм Михаила Козакова, основанный на одноимённой пьесе Леонида Зорина, был снят в 1982 году. Дом №10 по Нащокинскому переулку, который снесли в фильме, до сих пор стоит на месте. В 90-х годах была проведена реконструкция здания, к показанным в киноленте трем этажам добавили подземную парковку, балкон, мансарду и дополнительный этаж.

«Джентльмены удачи»



Фото: pikabu.ru

Помните диалог Косого и таксиста, которые обсуждали памятник в пиджаке? Так вот, он расположен недалеко от станции метро «Красные ворота» на Лермонтовской площади прямо напротив сталинской высотки. Зрители с восторгом приняли комедию, буквально за день захватив реплики причудливых героев на цитаты. Режиссер киноленты Александр Серый был неплохо знаком с уголовным жаргоном, так как в свое время успел побывать в местах заключения. Милиция и глава МВД благосклонно отнеслись к сценарию, а после того как фильм одобрил и сам Л.И. Брежнев, фильм «Джентльмены удачи» вышел на широкие экраны.

«12 стульев»



Фото: kinopoisk.ru

Дом, в котором жил поэт Ляпис Трубецкий, сейчас расположен Верховный Суд России. Знаменитые львы до сих пор украшают вход в здание, который находится в районе Арбата, на улице Малая Молчановка №8.

Интересный факт. В киноленте показывали статуи животных с некоторыми повреждениями. Однако раньше львы держали в лапах щиты. Предположительно, когда статуи перетаскивали в бомбоубежище во время войны, их уронили и щиты были утеряны. Но существует и другая версия, согласно которой щиты демонтировали после того, как обнаружили на них масонскую символику.

По материалам сайта mirtv.ru

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