СМИ узнали о лимите на зарплаты в белорусских футбольных клубах

Источник материала: Tut.by

Бывший футболист Александр Сверчинский, создавший ассоциацию игроков, рассказал «Трибуне» о том, что клубы уже получили документ от Совмина о лимите на зарплаты.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

«Хотел бы рассказать про постановление Совета министров, которое пришло в клубы. Это абсолютно реальный лимит на зарплаты. Не тот, о котором говорило зимой АБФФ, об этом абстрактном. Это реальные цифры, которые нельзя превышать ни при каких обстоятельствах.

Для каждого клуба он будет индивидуален в зависимости от того места, которое клуб занял в прошлом году. Первая тройка команд не может платить своим футболистам зарплаты более восьми тысяч рублей. Там исключение будет только для сборников.

И, соответственно, клубы, которые занимали места ниже в прошлом году — зарплата максимальная будет тоже ниже: восемь, семь, шесть, пять, четыре. Возможно, в некоторых клубах максимальная зарплата будет составлять и три тысячи рублей.

Поэтому очень интересно, как себя поведут клубы. Как они будут обходить этот документ, так как он составлен достаточно четко и грамотно. Видно, что сверху не хватает денег.

Поэтому будет интересно, ответят ли клубы взаимностью и такой же любовью, которое проявили вот эти футболисты, которые подписывали провластное письмо. Я знаю лишь одно точно, что болельщики этой любовью и взаимностью ответили бы. А вот клубы — посмотрим», — сказал Сверчинский.