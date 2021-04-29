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С чипсами в руках. Видео, где ленивый мальчик занимается на беговой дорожке, стало вирусным

29.04.2021 09:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парня, который решил похудеть к лету, запечатлели в TikTok. Сестра мальчика опубликовала кадры, где он занимается на беговой дорожке и одновременно ест чипсы. Герой ролика (к сожалению, его имя неизвестно) мгновенно стал знаменитым: видео набрало 13 млн просмотров за пять дней.

@user102069690

Особую атмосферу ролику придает музыка — мальчик (вдобавок к остальным действиям) танцует. «Король многозадачности», «Просто не мешайте ему наслаждаться вайбом», «Когда ты ешь быстрее, чем бегаешь» — такие комментарии оставили подписчики.

 
 
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