С чипсами в руках. Видео, где ленивый мальчик занимается на беговой дорожке, стало вирусным

Источник материала: Tut.by

Парня, который решил похудеть к лету, запечатлели в TikTok. Сестра мальчика опубликовала кадры, где он занимается на беговой дорожке и одновременно ест чипсы. Герой ролика (к сожалению, его имя неизвестно) мгновенно стал знаменитым: видео набрало 13 млн просмотров за пять дней.

Особую атмосферу ролику придает музыка — мальчик (вдобавок к остальным действиям) танцует. «Король многозадачности», «Просто не мешайте ему наслаждаться вайбом», «Когда ты ешь быстрее, чем бегаешь» — такие комментарии оставили подписчики.