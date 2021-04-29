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Любите считать чужие деньги? Тогда срочно пройдите тест и узнайте, сколько зарабатывают спортсмены
Источник материала: Tut.by
Принято считать, что спортсмены зарабатывают огромные деньги. Но о каких именно суммах идет речь в разных видах спорта? Это мы и предлагаем вам выяснить с помощью теста.
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Принято считать, что спортсмены зарабатывают огромные деньги. Но о каких именно суммах идет речь в разных видах спорта? Это мы и предлагаем вам выяснить с помощью...
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