Когда в воздухе много пыльцы и микроспор? Составили календарь для людей с аллергией

Источник материала: Tut.by

Аллергия на пыльцу и микроспоры напоминает о себе каждый год. Чтобы помочь тем, кто страдает от проблемы, мы составили специальный календарь. Вы можете увидеть, в какие месяцы особенно активно распространяются аллергены от различных деревьев, трав, злаков и грибов.







