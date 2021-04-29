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Когда в воздухе много пыльцы и микроспор? Составили календарь для людей с аллергией

29.04.2021 09:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аллергия на пыльцу и микроспоры напоминает о себе каждый год. Чтобы помочь тем, кто страдает от проблемы, мы составили специальный календарь. Вы можете увидеть, в какие месяцы особенно активно распространяются аллергены от различных деревьев, трав, злаков и грибов.





 
 
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Накануне сезона цветения мы составили календарь, который будет полезен людям с аллергией.
 
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