«Животные спасают нас больше, чем мы - их». Истории людей, чью жизнь изменили питомцы

Источник материала: Tut.by

Непонимание, душевные переживания и даже смерть близкого человека — каждый из нас так или иначе сталкивается с ситуациями, когда руки опускаются и не знаешь, как справиться с болью. И иногда спасают нас именно четвероногие друзья. Вместе с благотворительным обществом помощи животным «ЗООшанс» мы поговорили с людьми, которым животные помогли справиться с трудными жизненными обстоятельствами и придали сил двигаться дальше.

«Сейчас у нас дома живут три кота, а дети просят еще одного»

История Юлии — пример того, как животные помогают пережить горе и создать семью.



Юлия

— Около десяти лет назад я переехала в Беларусь из Тюмени. Еще в России начала волонтерить. Тогда я была в депрессивном состоянии и мне захотелось помочь животным: казалось, что это поможет и мне самой. Сперва не брала питомцев на передержку, а потом в моей жизни появились кошка Джуна и маленькие котята. Не знаю, как я решилась взять Джуну, ведь она была глухой и неконтактной, дралась со мной. Но недостаток нежности компенсировали котята. Спустя время они чем-то заразились и погибли. Мы с Джуной вместе пережили это горе. Казалось, кошка понимает, что мне тяжело. Она жалела меня, спала со мной, обнималась и целовалась, не уходила ни на минуту. Это было удивительно!



Юлия с Джуной. Переехав в Беларусь, девушка стала волонтером «ЗООшанса»

Когда я переезжала, кошку мне пришлось оставить в России. Но через полгода, когда стало ясно, что в Беларуси я остаюсь надолго, я поехала за ней. И она меня узнала! Сразу же подбежала ко мне и замяукала. Я удивилась, ведь кошкам это несвойственно. Мы с ней ехали три дня на поезде с пересадкой, но я была готова на любые испытания, чтобы привезти ее сюда.

Еще до того, как привезти Джуну, я занялась в Беларуси волонтерством и практически сразу взяла на передержку котят. Как-то ко мне приехал фотограф-волонтер, чтобы сфотографировать их. Он сказал: «Я быстренько, буквально на пятнадцать минут». Но пятнадцать минут превратились в два с половиной часа: мы пили чай, разговаривали и никак не могли разойтись. Потом стали переписываться, поняли, что оба пришли в волонтерство из-за похожих жизненных ситуаций. Мы стали жить вместе уже через три дня. А сейчас у нас двое детей, и мы продолжаем волонтерить всей семьей. Я уверена, это судьба — любовь к кошкам помогла нам найти друг друга. Позже оказалось, что муж страдает от аллергии на животных. С собаками у него вообще все плохо, но к кошкам он уже привык. Когда я уезжала за Джуной, оставила мужа одного с восемнадцатью котятами. Немного переживала, но он справился, построил котятам домик на балконе.





Год назад, зимой, один кот сам пришел к нам под дверь. У нас там стоял кошачий домик, где он сперва и поселился, а потом пропал на два дня. Я сказала мужу: «Если он вернется, давай его заберем? Зима все-таки». И мы нашли его 18 декабря, прямо в день рождения сына — получился подарок. Назвали его Кисточкин, потому что весь черный, а на кончике хвоста — маленькое белое пятнышко. Кот до сих пор воспринимает сына хозяином, даже спит только с ним.

Я ни разу не пожалела, что начала помогать животным. Они удивительные и помогают нам не меньше. К сожалению, Джуна не так давно умерла. Сейчас у нас осталось три кота. Но дети просят еще одного, потому что «как это, нас четверо, а котов трое? Несправедливо». Наши коты — полноценные члены семьи. Если дети болеют, одна из кошек всегда спит с ними, поддерживает, может пролежать рядом целый день. Если у кого-то поднимается температура, кошка начинает звать, чтобы я пришла и проверила состояние ребенка. Дети в ответ тоже любят животных и прекрасно осознают, почему мы помогаем им. С детьми, своими котами и ремонтом получается реже брать четвероногих на передержку. Но время от времени помогаю как фотограф: приезжаю к волонтерам и фотографирую животных. Кажется, я скоро не выдержу и все-таки возьму к нам кого-нибудь снова.





«Я просто поставил всех домашних перед фактом: «С нами будет жить кот»

История Влада о том, как один кот изменил отношение к животным людей, которые всю жизнь были против домашних питомцев. А еще питомец помог сохранить отношения с девушкой.

— Я любил животных с самого детства, потому что у бабушки их было много: коты, собаки, козы. Очень хотел своего питомца, но, по мнению родителей, животные должны жить в частном доме, а не в квартире. Поэтому я рос с незакрытым гештальтом. И вот в апреле 2017 года мы с девушкой поехали на мою малую родину. Вечером я вышел в магазин и перед нашим домом заметил черненького котенка — сразу взял его к себе. Не передать, как я тогда радовался! Мы провозились с ним все выходные. Очень долго спорили, мальчик это или девочка, и сперва назвали кота Машей, а потом выяснилось, что все-таки мальчик — пришлось выбрать новое имя. Так появился Филя, или Философ. Назвали его так из-за характера: кот оказался очень уж спокойным, не пакостничал.



Влад с Филей

Перед возвращением в Минск стали думать, что же делать с Филей. Я хотел оставить его, и девушка была не против. Помню, как в нереальную жару везли котенка, спрятав в сумку, в автобусе и метро. Привезли ко мне домой, и я просто поставил всех домашних перед фактом: «С нами теперь будет жить кот». Часть родственников отреагировала нормально, но часть возмущалась очень сильно. Папа даже грозился уйти из дома. А на следующий день прихожу домой и вижу, как он лежит в обнимку с Филей и гладит его, приговаривая: «Это мой котик». Так исполнилась моя детская мечта. Благодаря коту даже отношения в нашей семье улучшились. Сейчас мы живем все вместе с Филей. Каждый норовит покормить кота, а кто-то даже перекармливает — приходится следить за родственниками, чтобы не дарили ему слишком много любви.

А еще этот кот помог сохранить отношения с девушкой. Однажды мы расстались, а спустя время Филю нужно было отвезти в ветеринарную клинику. Я предложил девушке съездить со мной, кот же все-таки общий. Мы поехали в клинику вдвоем и как-то помирились. «У нас есть общий кот, почему бы снова не попробовать?» — так мы шуточно решили. Считаем кота символом примирения.



Влад со своей девушкой и Филей

В моей истории есть и немного мистики. В январе 2017-го погиб один мой хороший знакомый. Наш котенок родился как раз в то время. Он был очень похож на знакомого, даже на его имя откликался. Мне показалось, что душа приятеля реинкарнировалась в кота. Понимаю, это странно, но если все-таки реинкарнация существует, то это именно тот случай.

«Я осознала, что могу продолжить дело бабушки, но помогать не людям, а животным»

Анна рассказала нам, как любовь к животным помогла продолжить дело близкого человека и пережить его смерть.

— Я по образованию биолог и к волонтерству внутренне всегда тяготела, очень хотелось помогать животным. Но у нас дома никогда их не было, потому что у мамы на них аллергия. Впервые я спасла кошку, когда училась на первом курсе. В холодном ноябре 2004-го во дворике возле маминой работы появилась совсем молодая кошечка со следом от ошейника на шее. Она бежала к людям, и все думали, что она просит есть, пытались покормить ее. А мама поняла, что кошка не столько голодная, сколько просится на ручки. Мама с понедельника по четверг ходила навещать эту кошечку, хотела забрать, но боялась, что аллергия даст о себе знать. Подруга все-таки уговорила ее забрать животное. А потом оказалось, что кошка ангорской породы, и она не вызвала аллергию у мамы. Так осталась с нами жить кошка Агата, ей уже семнадцать лет.



С лета 2012 года Анна — волонтер «ЗООшанса» . Сейчас живет за границей, но продолжает помогать как медицинский куратор: консультирует волонтеров по вопросам здоровья животных

Когда я стала жить одна, уже не могла представить, что останусь без питомца. Сразу же хотела завести себе котика, но постоянно откладывала этот вопрос. Питомец появился, когда из-за трагических обстоятельств я потеряла бабушку и очень тяжело переживала эту утрату. Однажды утром ко мне в лабораторию прибежала студентка и говорит: «Представляешь, я вчера подобрала котенка! Грязного, блохастого. Меня родители чуть не убили. Там остался еще один такой же, его нужно забрать, но я не могу: тогда родители точно не пустят на порог». Она даже не смогла объяснить, какого котенок цвета, сказала только, что он очень красивый и родился примерно в конце марта. Подумав о бабушке, которая умерла в марте, я приняла решение в одну минуту и сразу же после работы поехала искать котенка. Он сидел и будто ждал меня. Был необычного цвета сноу-шу — это сиамский окрас с белыми лапками. Это была девочка, я назвала ее Лилу, как главную героиню фильма «Пятый элемент». У бедняжки были блохи и больные глазки. Сперва она была маленькой шипелкой, но очень быстро растаяла.



Маленькая Лилу. Фото из личного архива героини

Именно эта кошка стала отправной точкой моего волонтерства. Благодаря своей профессии я знаю о животных очень много: об уходе за ними, болезнях и их лечении. А моя бабушка была врачом и научила меня читать анализы, разбираться в лекарствах. Благодаря ей мои знания намного шире, чем у простого биолога. Я осознала, что могу продолжить дело бабушки, но помогать не людям, а животным, спасти не только Лилу, но и других питомцев. Начала консультировать волонтеров и брать котов на передержки. Обычно брала животных в самом тяжелом состоянии. Но биолога этим не напугаешь, да и стойкостью характера я пошла в бабушку — она ничего не боялась.



Лилу сейчас. Фото из личного архива героини

Спустя полгода после того, как я взяла Лилушу, у меня появился еще один кот — Плюша. Я брала его на передержку и не планировала оставлять себе. Но в какой-то момент он решил, что я его мама. Сейчас Плюше восемь с половиной лет, но он до сих пор не понял, что он взрослый кот, а я не мама-кошка: постоянно со мной обнимается, жалеется, зовет меня. Ему даже моего мужа было тяжело принять: он-то появился позже, чем кот. Плюше было грустно, что кто-то еще обнимает его маму, и он не мог понять, почему вообще нужно ее с кем-то делить. Сейчас я живу не в Беларуси, и коты, конечно же, переехали со мной, потому что я уже не представляю, как жить без них.



Плюша. Фото из личного архива героини

«Не нужно с головой погружаться в свое горе, нужно помогать тому, кому хуже»

Ольга (имя изменено по просьбе героя. — Прим. TUT.BY) рассказала, как бездомный кот помог ей пережить смерть мужа.

— Волонтерю я уже восемь лет. Сперва не брала питомцев на передержки, а помогала другими способами. Например, возила животных к врачу или подвозила других волонтеров. С котом, изменившим мою жизнь, я встретилась, когда переживала трагедию — погиб мой муж, когда дочери было всего два месяца. И если днем мне было еще ничего, то вечерами было страшно, потому что я оставалась наедине с ужасными мыслями.



Ольга

Однажды, гуляя с четырехмесячной дочкой во дворе, я заметила кота, которого позже мы назвали Барон. Он был красивым, с блестящей шерстью, поэтому я сначала подумала, что его просто выпускают из дома погулять. Но прошел день, два, три, а кот все сидел на одном месте в любое время суток. Я заметила, что он стал гибнуть буквально на глазах, и начала подкармливать его два раза в день. Но он вообще не реагировал на еду. Прошло какое-то время, он привык ко мне и даже стал бежать навстречу, как только замечал, что я подхожу. Тогда я подумала, что он и правда был домашним котом, которого просто выбросили. И, может, он сидел на одном месте, потому что ждал, что хозяева вернутся за ним.



Барон. Фото из личного архива героини

Я уже начала свыкаться с болью утраты, но однажды заметила, что смотрю, как за окном идет дождь, — и рыдаю. Не потому что мне плохо, а потому что Барон сидит на улице совсем один. Он и помог мне переосмыслить боль. Я заметила, что какая-то высшая сила посылает мне животных в моменты наибольшего отчаяния. Через них нам передается сигнал о том, что мы нужны. И тогда о своем горе задумываешься меньше, понимаешь, что нужно не погружаться в него с головой, а помогать тому, кому хуже. Когда я поняла, что Барону, возможно, больнее, чем мне, я стала оживать, чтобы спасти его. Я за осознанное волонтерство и не могла вести в дом животных, не задумываясь о возможном риске для здоровья маленькой дочки. Но я не могла и не помочь Барону, просила о помощи знакомых волонтеров. Спустя пару дней мы нашли для кота временную передержку и пошли ловить его. К нашему удивлению, «охотиться» не пришлось. Кот отозвался на простое «кыс-кыс-кыс», залез на руки и сам спокойно сел в переноску.

Надежды на то, что кто-то заберет Барона, было не так много. Мы фотографировали его, пиарили в соцсетях, однако желающих забрать его особо не было. Но наступило Рождество, и человек, взявший Барона на передержку, неожиданно говорит: «А давайте я его оставлю себе? Я без него уже не могу». Это было настоящее рождественское чудо! Такой важный для меня кот нашел свой дом спустя пять месяцев. Он прожил в той семье три года, но позже о себе дали знать проблемы с печенью. Но я рада, что хотя бы это время он был счастлив и жил в любви.



Барон. Фото из личного архива героини

Сейчас у меня живут три кота, которых я вообще-то не планировала забирать, но так обычно и происходит. Дочка любит их и, можно сказать, волонтерит со мной с раннего детства. Надеюсь, продолжит и в дальнейшем. Потому что волонтерство хоть и огромный труд, но оно того стоит. Ты видишь, как у животных, которым ты помогал, появляется интерес к миру, как у них горят глаза, когда они попадают в дом, хотя еще недавно спали в подвале, — эти эмоции стоят всех усилий и переживаний. Своеобразная терапия, которая меняет твое отношение к миру. На самом деле животные спасают нас больше, чем мы спасаем их.

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