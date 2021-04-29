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Могилевчанин арендовал Range Rover и продал его за 3,5 тысячи долларов
Источник материала: Tut.by
Могилевчанин продал арендованный Range Rover,
По данным следствия, 24-летний могилевчанин в феврале 2021 года заключил с индивидуальным предпринимателем договор проката автомобиля Range Rover, который стоит более 66 тысяч рублей.
Спустя месяц могилевчанин продал арендованный автомобиль за 3,5 тысячи долларов. Покупателю он объяснил, что машина принадлежит его сестре. Он передал Range Rover, необходимые документы и обязался в ближайшее время переоформить его на себя для заключения договора. Далее автомобиль перепродали за такую же сумму покупателю из России.
Когда могилевчанин перестал оплачивать аренду автомобиля, представитель предпринимателя обратился к силовикам. В отношении могилевчанина возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере. Он под стражей. Выясняется, причастен ли мужчина к другим таким преступлениям.
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Авто стоит 25 тыс. долларов.
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