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В Беларуси создали ассоциацию «Информационная безопасность»

29.04.2021 09:36 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В стране создана новая общественная ассоциация «Информационная безопасность». Об этом сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания.

О целях и задачах нового «сотворения» поведал ее председатель, депутат Сергей Клишевич.

«Ключевым моментом в современном цифровом обществе становится информационная безопасность. Практика показывает, что ряд крупных социальных сетей неэффективно модерирует размещаемый контент, связанный с оборотом наркотиков, детской порнографией, подростковым насилием, суицидами. Более того, зачастую некоторые государства не контролируют «каналы доставки» такой информации, так как соцсети зарегистрированы за рубежом и не исполняют локальное законодательство», - цитирует мессенджер «палаточника».

Предводитель ассоциации также приоткрыл завесу о стоящих перед ней задачах.

«Наша задача — подавать сигналы о деструктивных объединениях и отслеживать их противоправную деятельность, если на каком-то этапе она совершалась на территории нашей страны или в нее были вовлечены наши граждане», - раскрыл Клишевич суть предстоящих «подвигов» членов ассоциации.

Ассоциация видит своей целью «противодействие распространению негативного контента в информационном пространстве, содействие консолидации усилий общественности в саморегуляции информационного сообщества Беларуси».

 
 
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В стране создана новая общественная ассоциация «Информационная безопасность». Об этом сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания.
 
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