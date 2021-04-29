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ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

29.04.2021 09:36 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидал рынок. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

«Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2%», - сказано в сообщении.

Помимо поддержания ставки на текущем уровне, в ближайшие месяцы ФРС планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на $80 млрд ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере на $40 млрд ежемесячно, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении максимальной занятости и ценовой стабильности.

«Покупки активов способствуют бесперебойному функционированию рынка и обеспечивают финансовые условия, поддерживающие поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий», - добавил регулятор.

За действия по денежно-кредитной политике единогласно проголосовали все члены комитета. Следующее заседание американского регулятора состоится 16 июня и будет сопровождаться публикацией обновленных макропрогнозов.

 
 
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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидал рынок. Об этом говорится в сообщении финансового...
 
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