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Беларусь передала России завизированные проекты 26 дорожных карт
Источник материала: АФН
Беларусь передала Российской Федерации уже завизированные проекты 26 союзных программ – так называемых интеграционных «дорожных карт». В работе остались только две. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко на встрече в Казани с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
Головченко отметил, что работа над пакетом интеграционных документов продолжается, однако 23 апреля 26 союзных программ уже были переданы российской стороне,
Напомним, «дорожные карты» обсуждали на встрече в Кремле 22 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Тогда белорусский лидер заявил, что уже согласовано 26-27 союзных программ, осталось согласовать лишь «еще 2-3 по экономике».
После этого посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что подписание оставшихся «дорожных карт» может затянуться до сентября.
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Беларусь передала Российской Федерации уже завизированные проекты 26 союзных программ – так называемых интеграционных «дорожных карт». В работе остались только...
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