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«Гомельтранснефть Дружба» сможет самостоятельно устанавливать тарифы на поставку нефтепродуктов внутри страны

29.04.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли изменило порядок установления тарифов на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральному трубопроводу Новополоцк — Фаниполь протяженностью 292 км.



Речь идет о регулировании на участках Полоцк — Крулевщизна и Полоцк — Фаниполь.

Здесь «Гомельтранснефть Дружба» сможет самостоятельно устанавливать тарифы на оказываемые услуги в рамках установленных предельных максимальных и предельных минимальных их значений.

Уточняется, что предельные максимальные тарифы установлены на уровне ранее действовавших фиксированных.

Как известно, строительство нефтепродуктопровода Полоцк — Крулевщизна завершилось в конце 2016 года, с февраля 2017 года по нему «Белоруснефть» транспортирует дизтопливо. В январе 2019 года введен в эксплуатацию трубопровод Крулевщизна — нефтебаза «Фаниполь».

Таким образом, по продуктопроводу Новополоцк — Фаниполь налажена поставка бензина и дизельного топлива от НПЗ «Нафтан» до складов хранения нефтепродуктов ПО «Белоруснефть» в Крулевщизне и Фаниполе. Трубопровод при полной загрузке способен поставлять около 1,5 млн т нефтепродуктов в год.

Предоставленная свобода в регулировании тарифов на услуги продуктопровода позволит ОАО «Гомельтранснефть Дружба» предоставлять скидки и увеличивать объемы транспортировки нефтепродуктов.

Фото: transoil.by
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли изменило порядок установления тарифов на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральному...
 
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