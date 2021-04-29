«Гомельтранснефть Дружба» сможет самостоятельно устанавливать тарифы на поставку нефтепродуктов внутри страны









Речь идет о регулировании на участках Полоцк — Крулевщизна и Полоцк — Фаниполь.





Здесь «Гомельтранснефть Дружба» сможет самостоятельно устанавливать тарифы на оказываемые услуги в рамках установленных предельных максимальных и предельных минимальных их значений.





Уточняется, что предельные максимальные тарифы установлены на уровне ранее действовавших фиксированных.





Как известно, строительство нефтепродуктопровода Полоцк — Крулевщизна завершилось в конце 2016 года, с февраля 2017 года по нему «Белоруснефть» транспортирует дизтопливо. В январе 2019 года введен в эксплуатацию трубопровод Крулевщизна — нефтебаза «Фаниполь».





Таким образом, по продуктопроводу Новополоцк — Фаниполь налажена поставка бензина и дизельного топлива от НПЗ «Нафтан» до складов хранения нефтепродуктов ПО «Белоруснефть» в Крулевщизне и Фаниполе. Трубопровод при полной загрузке способен поставлять около 1,5 млн т нефтепродуктов в год.





Предоставленная свобода в регулировании тарифов на услуги продуктопровода позволит ОАО «Гомельтранснефть Дружба» предоставлять скидки и увеличивать объемы транспортировки нефтепродуктов.





Фото: transoil.by