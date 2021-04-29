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В Испании умер актер Хуан Борха, испанский комик и герой мемов

29.04.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Испании умер комик и актер Хуан Хоя Борха, известный в интернете как Эль-Риситас или Хохотун.




Борхе было 65 лет. В сентябре 2020 года ему ампутировали ногу из-за болезни, с тех пор он находился в больнице, пишет "Медуза" со ссылкой на ABC.es. 

Хоя приобрел популярность по всему миру в 2015 году благодаря вирусному видео, распространившемуся на YouTube - это была запись его появления на ток-шоу Ratones Coloraos 2002 года.

На шоу Хоя рассказывал историю о своей работе посудомойщиком в ресторане на пляже - по его словам, вечером он оставил в открытом море отмокать сковородки, а утром их унесло с отливом.

Смех Хои во время рассказа стал объектом пародий - их авторы оставляли оригинальную видео- и аудиодорожку на испанском языке, и накладывали на них субтитры на других языках, пишет ru.oxu.az.
 
 
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В Испании умер комик и актер Хуан Хоя Борха, известный в интернете как Эль-Риситас или Хохотун.
 
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