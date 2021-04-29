«Гомельтранснефть Дружба» будет сама формировать тарифы на транспортировку нефтепродуктов

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» будет вправе самостоятельно формировать тарифы на оказываемые услуги в рамках установленных предельных максимальных и предельных минимальных их значений. Такое решение содержится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 апреля № 27 «О тарифах на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральному трубопроводу», опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.



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Как пояснила пресс-служба МАРТ, данным постановлением изменены подходы к тарификации на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральному трубопроводу ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на территории Беларуси по маршрутным направлениям: «Полоцк —Крулевщизна» и «Полоцк — Фаниполь». Предельный минимальный тариф по направлению «Полоцк — Крулевщизна» составляет 10,77 рубля за тонну, максимальный — 13,46 рубля, «Полоцк — Фаниполь» — 15,90 и 19,87 соответственно.

При этом предельные максимальные тарифы установлены на уровне ранее действовавших фиксированных тарифов.

«Изменение способа регулирования данных тарифов будет способствовать проведению более гибкой ценовой политики. Позволит ОАО «Гомельтранснефть Дружба» предоставлять скидки, тем самым увеличив объемы транспортировки нефтепродуктов», — прокомментировали в МАРТ.

Постановление вступит в силу 30 апреля.