В Севилье умер Хуан Хойя Борха, прославившийся на весь мир своим хохотом на ТВ

Ставший настоящей звездой испанский актер Хуан Хойя Борха, получивший в Сети прозвище Хохотун или «хохочущий испанец», умер в возрасте 65 лет.





Как пишет gazeta.ru , у него были проблемы с сосудами, в сентябре прошлого года Хуан перенес ампутацию ноги и с тех пор находился в больнице Вирхен дель Росио в Севилье. По данным издания, причиной смерти могли послужить осложнения операции.

Широкую известность в социальных сетях Борха получил после распространения ролика из эфира испанского телешоу. В эфире телеканала актер рассказывает историю из своей жизни, но не может сдержать смех, заражая хохотом телеведущего и зрителей. Видео стало вирусным, а скриншот ролика превратился в мем, с помощью которого пользователи Сети выражают свою реакцию на очень смешные ситуации.