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В Европарламенте предложили отключить Россию от платежной системы SWIFT

29.04.2021 09:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне в Европарламенте прошли дебаты. Темами рассмотрения стали ситуации с Алексеем Навальным, скоплению российских войск у границ Украины и взрыв на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году.

В Европарламенте предложили отключить Россию от платежной системы SWIFT

Так, в частности, пишет DW, представительница фракции Европейской народной партии Сандра Калниете (Латвия) считает, что все последние события говорят только об одном: «провокации Кремля не прекратятся».

В этой связи она предлагает «четко и недвусмысленно объяснить России, какую высокую цену ей придется заплатить за нарушение правил, установленных международным правом».

Ее рецепт — предоставление Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО и поставки ей оборонных вооружений.

Также представитель самой крупной фракции в ЕП Михаэль Галер (ФРГ) заявил, что Украине следует предоставить оборонное оружие, хотя он и сожалеет, что все «зашло так далеко».

Он также подчеркнул, что ЕС должен предупредить Москву о последствиях, если она начнет военные действия против Украины.

Среди вариантов евродепутат назвал прекращение импорта в ЕС российских нефти и газа, а также отключение РФ от платежной системы SWIFT.

 

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Накануне в Европарламенте прошли дебаты. Темами рассмотрения стали ситуации с Алексеем Навальным, скоплению российских войск у границ Украины и взрыв на складах...
 
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