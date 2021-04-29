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На 400 фур за три дня: очереди на границе становятся меньше

29.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. В контрольных пунктах пропуска на границе Беларуси со странами ЕС находится почти 1600 фур, такие данные на утро 29 апреля приводит Госпогранкомитет.

По-прежнему, сложнейшая ситуация на белорусско-литовской границе - там своей очереди ожидают больше тысячи дальнобойщиков. В "Бяняконях", "Привалке", "Котловке" и "Каменном Логе" стоят около 300 грузовых автомобилей, в "Видзах", которые недавно открылись после долгого перерыва и про которые пока мало кто знает, - всего 10 фур.

На белорусско-латвийских ПП очереди также есть, но не такие длинные, как на границе с Литвой. Сейчас в "Григоровщине" находится 95 большегрузов, а в "Урбанах" - 200.

Польское направление в данный момент менее загруженное: в "Брузгах" 147 машин, в "Берестовице" - 55.

В целом же можно отметить, что очереди на пересечение государственного кордона плавно уменьшаются. В прошедший понедельник, к примеру, таможенного и пограничного оформления в пунктах пропуска ждали почти две тысячи грузовиков.

Пограничники предполагают, что разгрузить очереди на белорусско-литовской границе помогут три пункта пропуска, которые возобновили свою работу с 12 апреля - "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Видзы") и "Папелекис" ("Лынтупы").

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Теги: Минск
 
 
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Пробки из грузовиков в пунктах пропуска сохраняются, однако на всех приграничных направлениях с Евросоюзом заметна тенденция к их уменьшению.
 
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