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На 400 фур за три дня: очереди на границе становятся меньше
29.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр – Sputnik. В контрольных пунктах пропуска на границе Беларуси со странами ЕС находится почти 1600 фур, такие данные на утро 29 апреля приводит Госпогранкомитет.
По-прежнему, сложнейшая ситуация на белорусско-литовской границе - там своей очереди ожидают больше тысячи дальнобойщиков. В "Бяняконях", "Привалке", "Котловке" и "Каменном Логе" стоят около 300 грузовых автомобилей, в "Видзах", которые
На белорусско-латвийских ПП очереди также есть, но не такие длинные, как на границе с Литвой. Сейчас в "Григоровщине" находится 95 большегрузов, а в "Урбанах" - 200.
Польское направление в данный момент менее загруженное: в "Брузгах" 147 машин, в "Берестовице" - 55.
В целом же можно отметить, что очереди на пересечение государственного кордона плавно уменьшаются. В прошедший понедельник, к примеру, таможенного и пограничного оформления в пунктах пропуска ждали почти две тысячи грузовиков.
Пограничники предполагают, что разгрузить очереди на белорусско-литовской границе
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Пробки из грузовиков в пунктах пропуска сохраняются, однако на всех приграничных направлениях с Евросоюзом заметна тенденция к их уменьшению.
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