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Парень продал дорогой Range Rover за $3,5 тысячи. Почему так дешево?

29.04.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Парень из Могилева, ему 24 года, придумал, как заработать $3500. Все просто: он продал автомобиль Range Rover. Но почему так дешево, ведь Range Rover откровенно стоит значительно дороже? А очень просто: машина-то не его.

Обстоятельства сделки раскрывает Следственный комитет.

«По данным следствия, 24-летний житель Могилева в феврале этого года заключил с индивидуальным предпринимателем договор проката автомобиля Range Rover стоимостью более 66 тысяч рублей. Спустя месяц мужчина продал данный автомобиль за $3,5 тысячи, пояснив покупателю, что автомобиль принадлежит его сестре. Он передал транспортное средство, необходимые документы и обязался в ближайшее время переоформить его на себя для заключения договора. Далее автомобиль перепродали за такую же сумму покупателю из России», — сообщили в СК.

Когда молодой человек перестал платить за аренду Range Rover, владелец автомобиля обратился в правоохранительные органы.

«В отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления. Следствием устанавливается причастность обвиняемого к совершению иных подобных противоправных действий», — добавили в Следственном комитете.

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Теги: Могилев
 
 
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Парень из Могилева, ему 24 года, придумал, как заработать $3500. Все просто: он продал автомобиль Range Rover. Но почему так дешево, ведь Range Rover откровенно стоит значительно...
 
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