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В новый декрет надо обязательно включить норму отпуска шампанского в случае перемен. 2 бутылки в одни руки и запретить пить продавцам первые три часа, то есть до полной распродажи запасов. (Андрей Дмитриев)
29.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В новый декрет надо обязательно включить норму отпуска шампанского в случае перемен. 2 бутылки в одни руки и запретить пить продавцам первые три часа, то есть до полной распродажи запасов.
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В новый декрет надо обязательно включить норму отпуска шампанского в случае перемен. 2 бутылки в одни руки и запретить пить продавцам первые три часа, то есть до полной распродажи запасов. (Андрей Дмитриев)
В новый декрет надо обязательно включить норму отпуска шампанского в случае перемен. 2 бутылки в одни руки и запретить пить продавцам первые три часа, то есть до...
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