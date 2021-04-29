Сколько зарабатывает в России Управление делами президента Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Несмотря на последствия пандемии и локаутов, в прошлом году ведомство сумело нарастить доходы и прибыльность своих активов на российском рынке.

Потери по санаторному направлению компенсировались резким ростом продаж химической продукции, а прибыль обеспечила доля в одном из крупнейших дистрибуторов Минского тракторного завода.

Все три санаторных учреждения, которые напрямую контролируются УДП, в прошлом году потеряли в объемах выручки.

Особенно существенно карантинные ограничения, действующие в России, сказались на санаториях «Белоруссия» в Крыму и «Белая Русь» под Туапсе. У первого годовой доход сократился с почти 240 млн российских рублей до 160 млн российских рублей, у второго — с суммы около 510 млн российских рублей до 280 млн российских рублей. Выручка сочинского санатория «Беларусь» уменьшилась не так существенно (на 6,5 млн.) и составила 850 млн российских рублей.

Санаторий «Беларусь» в Сочи резко потерял в чистой прибыли, которая с 240 млн российских рублей в 2019 году сократилась до 155 млн российских рублей в 2020-м. Прибыль в пределах 2,5 млн российских рублей принесло УДП заведение под Ялтой. Санаторий «Белая Русь» в Туапсинском районе, хотя и сократил объем убытков, прошлый год все равно закончил с минусом в 35 млн российских рублей.

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