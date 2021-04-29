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«Такое ощущение, что сегодня в стране проходят соревнования по невменяемости»

29.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

И борьба развернулась нешуточная.

Ни дня без новостей, от которых глаза лезут на лоб от удивления. Маховик репрессий уже так не поражает, как некоторые идеи и инициативы властей в деле поддержания стабильности. Ощущение, что сегодня в стране проходят соревнования по невменяемости, причем, каждое ведомство и структура принимают в нем самое активное участие.

Конечно, переплюнуть силовые структуры крайне сложно. Там какую инициативу ни возьми — все прекрасно: от «пикетирования зефиркой» до 150 джипов с литовской границы.

Но гражданские не отстают. Каждый начальник в меру сил и сообразительности старается не упускать возможность явить свету нечто креативное и запоминающееся, чтобы оставить свой след в деле борьбы за страну. Вы только посмотрите, какую красоту создали в Бресте!

«Такое ощущение, что сегодня в стране проходят соревнования по невменяемости»

Оба фото из соцсетей

Взглянешь на такую трубу ТЭЦ — и сразу патриотизм растекается по жилам, а сердце наполняется гордостью за людей, готовых ради мира и стабильности отдать если не всего себя, то по крайней мере всю красно-зеленую краску. Жаль, фамилию инициатора этого эстетического экстаза не указали — а то мог бы и орден получить. Ведь теперь бело-красная труба ТЭЦ больше не угрожает нашему процветанию. Нашему процветанию теперь — красно-зеленая труба.

И такой парад креатива сегодня по всей стране. Даже боязно порой становится за создателей мемов и фотожаб, рискующих остаться без работы, — оригиналы настолько великолепны, что любые интерпретации излишни, а комментарии бессмысленны.

«Такое ощущение, что сегодня в стране проходят соревнования по невменяемости»

Причем, заметьте, авторы креатива даже не пытаются оценивать эффективность данного действа. Скучные сборы подписей за что-то хорошее против всего плохого остались в прошлом, сегодня главное — чтобы было зрелищно и эффектно. Пусть и в ущерб логике и смыслу — в нашем конкурсе это вообще не критерий.

Но что-то подсказывает, что зря они стараются переплюнуть друг друга в безумстве идей. В этом конкурсе победитель уже давно определен.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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