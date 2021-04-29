Всемирная ассоциация игроков призвала власти Беларуси снять все обвинения против руководства БФСС

Источник материала: АФН

Всемирная ассоциация игроков (WPA) призвала власти Беларуси снять все обвинения против руководства Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС).

WPA также призвала глобальные спортивные организации, включая МОК, ФИФА, ИИХФ и другие, оказать влияние, чтобы обеспечить защиту Александры Герасимени и Александра Опейкина, на которых завели уголовные дела за их работу в БФСС, сообщает Tribuna.com.

«WPA выражает глубокую солидарность с Герасименей и Опейкиным и их семьями. Мы полны решимости защитить их свободу, здоровье и безопасность и снять с них все обвинения.

Криминализация БФСС является частью более широкой волны действий против правозащитников и адвокатов с явной целью воспрепятствовать гражданским протестам и заставить замолчать критиков.

Мы видим во всем мире очень тревожную тенденцию, когда отважные спортсмены, которые реализуют свое право на свободу выражения мнений и защищают права человека, становятся объектом преследований из-за их известности и статуса как спортсменов.

Реальность резко контрастирует с обязательством МОК уважать и защищать признанные права человека, а также с позициями других спортивных организаций. Вместо создания безопасного пространства для спортсменов, желающих высказаться, МОК рискует создать среду, в которой смелые выражения и демонстрации будут осуждаться, подавляться и даже сурово наказываться. Мы неоднократно предупреждали МОК, что это ставит спортсменов в чрезвычайно уязвимое положение, особенно в авторитарных странах, которые высказываются по таким вопросам, как права человека, социальная и расовая справедливость или демократия.

МОК и другие международные федерации сейчас срочно должны продемонстрировать свою силу, чтобы помочь защитить права белорусских спортсменов», – сказал исполнительный директор WPA Брендан Шваб.