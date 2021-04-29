ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Количество онлайн-покупок в Беларуси выросло, но суммы уменьшились

29.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Средний чек белорусов в сфере интернет-покупок в 1 квартале 2021 года снизился на треть, но рост объемов продаж в этот период составил 34%.



Таковы данные онлайн-ритейлера 21vek.by по итогам первого квартала 2021 года. 

Также первый квартал показал, что в данный период 21vek.by доставил белорусам 944 349 заказов, что на 87% больше, чем в тот же период прошлого года. Из всех заказов 40% было доставлено курьерами, а 60% заказов клиенты забирали самостоятельно в пунктах выдачи заказов онлайн-ритейлера.

В этот же период средняя сумма заказов сократилась почти на треть и составила 69,8 доллара по Беларуси, пишет thinktanks.by   
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средний чек белорусов в сфере интернет-покупок в 1 квартале 2021 года снизился на треть, но рост объемов продаж в этот период составил 34%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что означает Чистый четверг? Традиции и запреты этого дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by