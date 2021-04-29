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Сегодня православные верующие отмечают Чистый четверг. Приметы

29.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чистый или Великий четверг — четвертый день Страстной недели перед Пасхой — выпал в этом году на 29 апреля. Праздник считают одним из важнейших дней Седмицы. Издавна люди ждут этот день, чтобы совершить различные обряды, которые, по поверьям, укрепят здоровье и принесут благополучие на предстоящий год.

Сегодня православные верующие отмечают Чистый четверг. Приметы

Что нельзя делать в Чистый четверг 29 апреля


- Главный запрет Великого четверга касается грязи. Нельзя: отказываться от омовения и уборки в доме (чистота тела); сквернословить (чистота речи); допускать дурные мысли (чистота помыслов); предаваться греху (чистота души).

- Нарушивший эти запреты будет страдать от безденежья, болезней и скандалов в доме. До Пасхи по домам ходят ангелы, которых обижает беспорядок.

- Стирка, как и остальные домашние хлопоты, разрешается. Не оставляйте замоченное белье до Страстной пятницы. Если начали стирку, закончите к полуночи.

- Нельзя брать и давать в долг. В первом случае весь год в попытках рассчитаться с долгами пройдет. Во втором — деньги и удача из дома уйдут.

- Не дают на время вещи.

- Не принято дарить подарки и совершать крупные покупки — по этой же причине.

- В молитвах нельзя просить денег и богатства. Но можно просить Бога о новой работе, удаче и благополучии для семьи. Следует молиться о семейном счастье, но не о любви конкретного человека.

- В Великий четверг полагается соблюдать пост, даже готовя пасхальные угощения нельзя снимать пробу с блюд. Не приступают к приготовлению пищи до уборки и омовения.

Приметы на 29 апреля в Чистый четверг 


- Нельзя что-либо одалживать и отдавать из дома в этот день - можно отдать свой достаток и покой.

- Если пересчитать все деньги в доме три раза - семья будет в достатке в этом году.

- Хорошая солнечная погода в Чистый четверг предвещает, что остаток весны будет теплым. Если день дождливый - до самого лета будет дождить.

- Если в этот день подобрать деньги с земли - счастья они не принесут.

- В воду, которой моют полы, кладут монеты, чтобы в доме водились деньги.
 
 
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Чистый или Великий четверг — четвертый день Страстной недели перед Пасхой — выпал в этом году на 29 апреля. Праздник считают одним из важнейших дней Седмицы....
 
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