



© AFP 2020 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT





Футболисты английского "Манчестер Сити" обыграли французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в первом полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.





Встреча ПСЖ - "Манчестер Сити" состоялась в среду, 28 апреля, в Париже на арене "Парк де Пренс". Хозяева потерпели поражение со счетом 1:2. В составе победителей голами отметились Кевин Де Брюйне (64-я минута) и Рияд Марез (71-я). В парижан - Маркиньос (15-я).





После 77-й минуты ПСЖ остался в меньшинстве - прямую красную карточку получил Идрисса Гейе. Интересно, что таким образом сенегальский полузащитник вошел в историю турнира: Гейе стал первым игроком после сезона-2012/13, получившим две красные карточки в течение одного сезона Лиги чемпионов. В том розыгрыше дважды с поля удалили защитника "Реала" Альваро Арбелоа.





пишет Sputnik Ответный поединок ПСЖ и "Ман Сити" проведут на следующей неделе, 4 мая, в Англии,Sputnik























