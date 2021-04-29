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Что происходит в обменниках
Источник материала: Навiны
В обменных пунктах банков, работающих в Беларуси, установлены новые курсы иностранных валют.
По данным
доллар выгоднее всего можно продать по 2,555, а купить по 2,564 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,59);
Прошедшая рабочая неделя (26-30 апреля) на БВФБ отсалютовала
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В обменных пунктах банков, работающих в Беларуси, установлены новые курсы иностранных валют.
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