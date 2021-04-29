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Что происходит в обменниках

29.04.2021 10:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В обменных пунктах банков, работающих в Беларуси, установлены новые курсы иностранных валют.

Что происходит в обменниках

По данным select.by на 09:40, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,555, а купить по 2,564 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,59);

  • евро 3,092 / 3,1 (3,14);
  • 100 российских рублей 3,42 / 3,43 (3,51).

Прошедшая рабочая неделя (26-30 апреля) на БВФБ отсалютовала падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В обменных пунктах банков, работающих в Беларуси, установлены новые курсы иностранных валют.
 
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