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Вылитый Джордж Майкл: сын Тины Канделаки с макияжем удивил поклонников

29.04.2021 10:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Тина Канделаки показала 20-летнего красавца-сына в Instagram: подписчиков привлек внимание яркий макияж глаз звездного наследника.

45-летняя Канделаки - мама двоих детей. Дочку Меланию и сына Леонтия она родила от экс-супруга, предпринимателя Андрея Кондрахина. Никто из наследников звезды пока не готов пойти по ее стопам. Например, Леонтий, которому недавно исполнилось 20 лет, решил реализовать себя в музыкальном бизнесе.

В день рождения Леонтия - 28 апреля, Канделаки решила поздравить наследника в Instagram: Тина показала видеозапись с сыном и произвела фурор в сети.

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Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

На ролике юноша позировал в клетчатом пиджаке и с чокером на шее. Но больше всего внимания подписчиков привлек яркий макияж сына телезвезды.

"Тина, похоже, что сын добрался до ваших бьюти-боксов"; "Вылитый Джордж Майкл"; "А почему у него глаза накрашены?"; "Капитан Джек Воробей"; "Какой красивый, женственный сын у вас"; "А глаза какие!", - прокомментировали фолловеры.

Отпрыски звезд российского шоу-бизнеса продолжают завоевывать внимание фанатов: недавно дочка Урганта с бойфрендом снялась в откровенной рекламе, а пародия дочки Пугачевой на Бузову рассмешила сеть.

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую публикацию в Instagram известной телеведущей и не скупятся на ироничные комментарии.
 
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