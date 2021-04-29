ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве сотрудники Департамента охраны задержали мужчину, устроившего драку

29.04.2021 10:35 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Могилеве сотрудники Департамента охраны задержали дебошира, устроившего драку. Инцидент случился около двух часов ночи еще на минувших выходных. В одном из развлекательных заведений города сработала кнопка тревожной сигнализации. Правоохранители в течение нескольких минут прибыли к ночному клубу. На месте выяснилось, что между двумя посетителями произошел конфликт, в результате чего один из оппонентов ударил другого кулаком в лицо. Завязалась потасовка, в причинах которой и пришлось разбираться правоохранителям. В результате 27-летнего зачинщика драки задержали. Отрицать свою вину мужчина не стал, но причину размолвки так и не пояснил. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве сотрудники Департамента охраны задержали дебошира, устроившего драку. Инцидент случился около двух часов ночи еще на минувших выходных. В одном из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сёння ўручаць Прэмію Анемпадыстава
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by