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Honda представила одиннадцатое поколение Civic

29.04.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Honda рассекретила седан Civic нового поколения. Это уже одиннадцатый по счету кузов. Экстерьер новинки практически полностью дублирует прошлогодний концепт. Civic стал намного сдержаннее и консервативнее. Как снаружи, так и в салоне. 

Honda представила одиннадцатое поколение Civic

Видно, что японцы сделали ставку на клиентов, уставших от изобилия линий и странных изгибов в современных автомобилях. Автомобиль построен на новой платформе с колесной базой 2736 мм. Габаритная длина седана составляет 4674 мм. Машина слегка подросла по сравнению с предшественником.

Honda представила одиннадцатое поколение Civic

В салоне главенствующую роль отдали 9-дюймовому сенсорному экрану мультимедийной системы (в базе — 7 дюймов). Машина лишилась отдельных воздуховодов отопительной системы, теперь дует с широкой панели с рисунком в виде сот. Похожее решение применяется в Tesla Model 3, где воздух поступает с одного широкого дефлектора.

Honda представила одиннадцатое поколение Civic

Как и обещали в Honda, внутри теперь царит минимализмом форм. При этом современные функции на месте: Apple CarPlay и Android, беспроводная зарядка, аудиосистема Bose, ассистенты, цифровая приборная панель и др.

Honda представила одиннадцатое поколение Civic

Самые доступные Civic будут оснащаться 2-литровым «атмосферником» мощностью 160 л. с. Будет и турбомотор объемом 1,5 литра (182 л. с.). Привод только передний. Коробка передач — безальтернативный вариатор.

Honda представила одиннадцатое поколение Civic
Honda Fit II Спорт, 2009 г.в., 170 000 км
серый, хетчбэк, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
17 174 р.
6700$ / 5551€
Honda Civic VIII Рестайлинг, 2010 г.в., 164 000 км
белый, седан, бензин 1.3 л, автоматическая, передний привод
17 302 р.
6750$ / 5592€
Honda Accord VIII Ex-L V6, 2008 г.в., 220 000 км
красный, купе, бензин 3.5 л, автоматическая, передний привод
24 351 р.
9500$ / 7871€
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Компания Honda рассекретила седан Civic нового поколения. Это уже одиннадцатый по счету кузов. Экстерьер новинки практически полностью дублирует прошлогодний...
 
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