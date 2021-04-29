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Honda представила одиннадцатое поколение Civic
Источник материала: Onliner
Компания Honda рассекретила седан Civic нового поколения. Это уже одиннадцатый по счету кузов. Экстерьер новинки практически полностью дублирует прошлогодний концепт. Civic стал намного сдержаннее и консервативнее. Как снаружи, так и в салоне.
Видно, что японцы сделали ставку на клиентов, уставших от изобилия линий и странных изгибов в современных автомобилях. Автомобиль построен на новой платформе с колесной базой 2736 мм. Габаритная длина седана составляет 4674 мм. Машина слегка подросла по сравнению с предшественником.
В салоне главенствующую роль отдали 9-дюймовому сенсорному экрану мультимедийной системы (в базе — 7 дюймов). Машина лишилась отдельных воздуховодов отопительной системы, теперь дует с широкой панели с рисунком в виде сот. Похожее решение применяется в Tesla Model 3, где воздух поступает с одного широкого дефлектора.
Как и обещали в Honda, внутри теперь царит минимализмом форм. При этом современные функции на месте: Apple CarPlay и Android, беспроводная зарядка, аудиосистема Bose, ассистенты, цифровая приборная панель и др.
Самые доступные Civic будут оснащаться 2-литровым «атмосферником» мощностью 160 л. с. Будет и турбомотор объемом 1,5 литра (182 л. с.). Привод только передний. Коробка передач — безальтернативный вариатор.
серый, хетчбэк, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
белый, седан, бензин 1.3 л, автоматическая, передний привод
красный, купе, бензин 3.5 л, автоматическая, передний привод
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Компания Honda рассекретила седан Civic нового поколения. Это уже одиннадцатый по счету кузов. Экстерьер новинки практически полностью дублирует прошлогодний...
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