Honda представила одиннадцатое поколение Civic

Источник материала: Onliner

Компания Honda рассекретила седан Civic нового поколения. Это уже одиннадцатый по счету кузов. Экстерьер новинки практически полностью дублирует прошлогодний концепт. Civic стал намного сдержаннее и консервативнее. Как снаружи, так и в салоне.





Видно, что японцы сделали ставку на клиентов, уставших от изобилия линий и странных изгибов в современных автомобилях. Автомобиль построен на новой платформе с колесной базой 2736 мм. Габаритная длина седана составляет 4674 мм. Машина слегка подросла по сравнению с предшественником.





В салоне главенствующую роль отдали 9-дюймовому сенсорному экрану мультимедийной системы (в базе — 7 дюймов). Машина лишилась отдельных воздуховодов отопительной системы, теперь дует с широкой панели с рисунком в виде сот. Похожее решение применяется в Tesla Model 3, где воздух поступает с одного широкого дефлектора.





Как и обещали в Honda, внутри теперь царит минимализмом форм. При этом современные функции на месте: Apple CarPlay и Android, беспроводная зарядка, аудиосистема Bose, ассистенты, цифровая приборная панель и др.





Самые доступные Civic будут оснащаться 2-литровым «атмосферником» мощностью 160 л. с. Будет и турбомотор объемом 1,5 литра (182 л. с.). Привод только передний. Коробка передач — безальтернативный вариатор.



