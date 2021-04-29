Все сообщили о центре вакцинации в Expobel, но не говорят о том, как он будет работать и кто его открывает

Источник материала: Onliner

История с центром вакцинации принимает любопытный поворот. У нас пока не получается найти источник силы, которая отвечает за его открытие. Напомним, речь идет о небольшом павильоне в Expobel. Вчера там сообщили, что организатором выступает Минздрав. Но сам Минздрав в разговоре с Onliner это не подтвердил.

Идея центра понятна. Пошел за хлебом — привился по дороге, вложив кирпичик в создание коллективного иммунитета. В Expobel продолжаются подготовительные работы перед открытием. Но конкретные сроки не называют.

«Организатором выступает Минздрав, здесь будут работать врачи из поликлиник. Планируется, что прививать будут в порядке живой очереди, но если она будет длинной, можете сказать об этом врачу и сходить за покупками, а вам позвонят. Вакцинировать будем только граждан Беларуси и на бесплатной основе. Из документов нужен только паспорт. Будем применять „Спутник V“ российского производства (место розлива не уточняется. — Прим. Onliner). Открытие данного центра будет примерно в конце этой — начале следующей недели», — рассказали вчера люди, работающие в центре.

По мнению медиков, такие центры ускорят темпы массовой вакцинации населения. К работе в данных пунктах планируется привлечь волонтеров. Подобные точки рассматриваются в каждом районе города. В Советском районе это могут быть Комаровский рынок, ЦУМ и другие объекты, где есть здравпункты. Это информация от 13 апреля.

«Есть договоренности с администрациями нескольких крупных торговых объектов. Они представят площади для организации прививочных пунктов. Все как надо сделаем — с учетом всех требований санитарно-эпидемиологической службы. И тогда сможем прививать довольно большое количество людей в день», — рассказала главный врач 21-й поликлиники агентству «Минск-Новости» .





Остаются важные вопросы, на которые пока никто не ответил.

Вакцина двухкомпонентная и требует второго посещения. Как будет вестись учет людей вне поликлиники?

Вопрос ожидания не только в очереди, но и в разморозке. Как вакцину будут хранить?

Если дефицитных врачей привлекут из поликлиник, то кто будет принимать людей в поликлиниках?

Белорусы более скептично настроены к вакцинации (чем в других странах) и сомневаются в качестве вакцин. В целом система здравоохранения пока справлялась с потоком желающих и в рамках обслуживания в поликлиниках. Зачем разворачивать сеть вакцинации в не подготовленных для этого местах?