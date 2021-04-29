Сравнили фитнес-браслеты Honor Band 5 и Band 6

Источник материала: Onliner Фитнес-браслеты получили заслуженную популярность среди пользователей. Недорогие устройства, которые неплохо дополняют смартфон, по функционалу не сильно отстают от умных часов, а иногда еще и обладают приличной внешностью. Модель Honor Band 5 в свое время стала одной из самых популярных на белорусском рынке. Сегодня посмотрим на ее наследницу — новинку Band 6. И не забудем сравнить с предшественницей.

Что в коробке

Кроме самого браслета и положенного набора бумажек, здесь только кабель для зарядки. Стоит отметить, что «кубика» нет. Восполнять энергию браслета можно необязательно через зарядное устройство, подойдет и USB-порт компьютера, и пауэрбанк.

Внешность

Самое заметное и важное изменение Band 6 по сравнению с «пятеркой» — обновленный AMOLED-дисплей. Он заметно увеличился, его диагональ выросла с 0,95 до почти 1,5 дюйма. Разумеется, при этом подросли и габариты, хотя толщина осталась прежней. А вот вес каким-то удивительным образом даже стал на пару граммов меньше.





Длина осталась прежней, поэтому если вам было удобно носить Band 5, то и новинка ощущаться хуже не будет. Корпус по-прежнему пластиковый, на левом торце выгравировано название компании-производителя. Вместо сенсорной кнопки под экраном появилась физическая клавиша на правом торце.

Внизу, как обычно, можно найти коннекторы для зарядки, а также сенсоры для измерения пульса, уровня кислорода и прочего.





Ремешок силиконовый. По сравнению с предшественником расцветки стали более мягкими, спокойными, менее насыщенными.

Функционал

Расширение возможностей Band 6 стало возможным опять же благодаря подросшему дисплею. На нем банально помещается больше информации, да еще крупным, хорошо просматриваемым шрифтом.



Band 6 и Band 5

Поменялась и логика управления. Если на узком дисплее Band 5 основное меню пролистывалось сверху вниз и наоборот, то в Band 6 экраны с разным функционалом надо листать слева направо (справа налево тоже годится).

Большой экран также позволил не прятать за кнопкой «Еще» кучу дополнительных функций — теперь все они доступны по нажатию на физическую кнопку. Здесь и тренировки, и пульс, и насыщенность крови кислородом, и управление музыкой, и секундомер, и таймер, и все остальное.









По свайпу снизу вверх вызывается меню уведомлений. Свайп сверху вниз открывает меню с настройками, статусом батареи и актуальной датой. Здесь же прямо на браслете можно поставить будильник и настроить алгоритм срабатывания ночного режима. У Band 5 все это можно было проделать только из приложения на смартфоне.

Режимов тренировки в обоих фитнес-браслетах одинаковое количество — девять, плюс имеется одна настраиваемая тренировка. И там, и там есть режим автоматического определения физической активности. Здесь никаких сюрпризов, если опять же не считать куда более информативный экран Band 6, на котором отлично видны показатели пульса, время, интенсивность и так далее.









Ради интереса проверили достоверность встроенного шагомера. Под рукой, кроме двух Band, были еще Apple Watch 5. Тест простой: я прошел ровно 100 шагов, а потом посмотрел, сколько насчитали браслеты и часы. Band 5 насчитал 106 шагов, Band 6 — 101 шаг, Apple Watch 5 — 103 шага. Все результаты хорошие, но новинка оказалась точнее всех. Возможно, случайность и статпогрешность, а может, и правда точнее считают.

Единственное, что отличает Band 6 от умных часов, — это невозможность установки стороннего софта, а также ответить на телефонный звонок. Можно только отклонить вызов.





Зарядка и автономность

Это еще одно значительное преимущество Band 6 над предшественником. При всех достоинствах пятого «бэнда» у него крайне неудобная зарядка. Никаких магнитов — нужно защелкнуть маленькую зарядку-фиговинку, предварительно совместив коннекторы.



Зарядка для Honor Band 5

У Honor Band 6 все куда проще. Вместо невнятной фиговинки с защелками появилась небольшая площадка с магнитами, которые сами притягиваются к коннекторам на браслете. Правда, работает все только с одной определенной стороны. В любом случае заряжать стало на порядок удобнее.

Отдельная история с автономностью. Емкость аккумулятора по сравнению с Band 5 увеличилась с 100 до 180 мА·ч. Казалось бы, все «излишки» должны были уйти на питание подросшего дисплея. Не знаю, как разработчики этого добились, но в итоге значительно выросло и время автономной работы.



Зарядка для Honor Band 6

Одной зарядки Honor Band 5 при всех включенных функциях хватало на 5—6 дней. Band 6 с таким же набором продержался ровно две недели! Очень приятный результат.

Итог

Honor Band 6, старт продаж которого запланирован на 7 мая, будет стоить дороже предыдущей модели — 159 рублей вместо 99. Но это тот случай, когда каждый рубль оправдывает себя полностью. Band 6 воспринимается куда серьезнее, чем Band 5. У него крупный информативный экран, очень высокая автономность и минимальная необходимость в приложении-компаньоне на смартфоне. К шестому поколению фитнес-браслет от Honor прокачался так, что от умных часов его отделяет весьма условная ступенька.





Благодарим официальное представительство Honor в Беларуси за предоставленный на тесты браслет