Карбалевич: Беларусь – фактор обострения конфликтов в регионе

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперты поспорили, защищает ли белорусский режим национальные интересы или только свои собственные, пишет ej.by .

Совет по международным отношениям «Минский диалог» и Фонд имени Фридриха Эберта представили общественности доклад «Роль и влияние малых стран в обеспечении мира и безопасности в Восточной Европе: пример Беларуси».

Его авторы отметили, что Беларусь должна остаться площадкой для инклюзивного диалога по вопросам национальной безопасности в регионе, потому что больше никто такой площадкой стать неспособен.

Приглашенные на дискуссию эксперты раскритиковали некоторые положения доклада «Минского диалога».

Валерий Карбалевич обозначил проблему: «Есть национальные интересы государства, а есть интересы правящего режима, которые, в условиях, если режим авторитарный, далеко не совпадают. Иллюстрацией этой коллизии стали события 2020 года».

Валерий Карбалевич сомневается, что для действующей власти главным приоритетом является «защита и сохранение независимости и суверенитета». Но напомнил, что Беларусь стала инициатором объединения с Россией в Союзное государство. А в августе-сентябре прошлого года Лукашенко попросил Путина ввести на территорию Беларуси подразделения Российской гвардии для защиты его власти .

Как стать международной площадкой для диалога, если диалога нет внутри страны?

Валерий Карбалевич обратил внимание на вывод, звучащий в докладе: Беларусь в силу своего географического положения просто обречена на многовекторность, на то, чтобы балансировать между двумя центрами сил.

Аналитик привел цитату из доклада: «Беларусь – единственный региональный актор, обладающий не только сильной собственной мотивацией, способствующей межблоковому взаимодействию, обусловленному особенностями географического и геостратегического положения». Также в докладе сказано, что в белорусской внешней политике «сохраняется объективный интерес игры на понижение эскалации».

«Я задаю себе вопрос: «Почему только последние 6 лет, с 2014 по 2020 годы, Беларусь проводит политику многовекторности. Но ранее, фактически четверть столетия правления Александра Лукашенко, у нее была политика одновекторности? То есть сама история ставит под сомнение этот основополагающий нарратив», – отметил Валерий Карбалевич.

Аналитик поставил под сомнение тезис, что Беларусь должна оставаться площадкой по вопросам национальной безопасности в регионе. Он напомнил, что за последнее время Лукашенко два раза обращался к теме украинского конфликта и публично заявил, что Россия в нем ведет себя правильно, а Украина – неправильно. А это для модератора, от которого ожидают нейтралитета, недопустимо.

Валерий Карбалевич назвал иллюзией предположение о том, что «государство, которое отказывается вести диалог внутри страны, может способствовать организации диалога в регионе».

Беларусь укрепляет стабильность или порождает конфликты в регионе?

«На сегодняшний день Беларусь является не столько фактором стабилизации в регионе, сколько фактором обострения конфликтов. И Россия использует это в своих интересах: вся эта история с мифическим заговором... У меня есть впечатление, что Россия более успешно капитализировала эту историю в своих национальных интересах, чем Беларусь».

«В рамках существующего режима возвращение к многовекторности, к нормализации отношений с Западом маловероятно. Потому что белорусский режим, находясь во внутренней и внешней изоляции, считает наиболее успешной модель «осажденной крепости»: чем больше напряжения вне страны, тем больше возможности выжить. Отсюда все эти истории с заговорами, с джипами из Литвы – они вытекают из логики выживания».

«Возможен ли выход из политического кризиса теми методами, которые предлагает белорусская власть – метод голой силы? Белорусская власть сама в это слабо верит. А без разрешения внутриполитического кризиса возвращение к внешней политике, которая была до 9 августа 2020 года, маловероятно. А значит, в рамках существующего политического режима очень маловероятно исполнение тех надежд, которые возлагают авторы доклада на позитивную роль Беларуси в регионе», – подытожил Валерий Карбалевич.