Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Невзоров: «Даже если я буду последним местом на этой земле, где висит бчб-флаг, он будет висеть» «И я все равно в них верю, несмотря на их интеллигентность и проигранную ими революцию...»

– Да, мы говорим: Жыве Беларусь. И я обещаю, что даже если я буду последним местом на этой земле, где висит белорусский флаг, он будет висеть, – сказална. – И я все равно в них верю, несмотря на их интеллигентность и проигранную ими революцию.Жыве Беларусь! Безусловно, слава Украине. Безусловно, мы все сроднились. И очень благодарны Хабаровску за ту великолепную демонстрацию свободы. Недолгую, но не имевшую пока прецедентов